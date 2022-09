Könnyen lehet, hogy ezúttal nem csak ideiglenes látogatást tesz az euró/forint devizapár árfolyama a 400 alatti tartományban. Múlt csütörtökön 409 forintot kellett adni egy euróért, kedden a 397-es szinteket is célba vette a jegyzés, majd 400 forint alatt alatt ragadt az euró kurzusa.

Fotó: Shutterstock

Stabilizálódás igen, rali nem Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője értékelt a VG-nek: Azt gondolom, hogy az Európai Unió és Magyarország kormánya között egy megnyugtató deal a 400-as szint alatt stabilizálhatná az euró/forint árfolyamát, de arra még ebben az esetben sem lehet számítani, hogy jelentősebb rali indulna a forintban, tehát aligha láthatnánk rövidtávon 360-370 forintos euróárfolyamot. Az EU-s források felhasználásáról régóta húzódó vita lezárása, kiegészülve a forinteszközök jelentős kamatelőnyével azonban arra már egyértelműen elég lehet, hogy távol tartsa, illetve jelentősen megdrágítsa a magyar deviza elleni (short) spekulációt. De hogy miért nem számíthatunk 30-40 forinttal alacsonyabb euróárfolyamra? A magyarázat erre az, hogy a fundamentumok valószínűleg hónapokig nem mutatnak a jóval erősebb forint árfolyam felé: a magyarországi importőrök részéről változatlanul magas a devizakereslet (elsősorban a magas gázárak miatt), ami az exportőrök oldaláról egyelőre nem ellensúlyozható. Várakozásaink szerint a tőzsdei gázárak jövő tavaszig a jelenlegi szint közelében maradhatnak, vagyis fél éves időtávon nem várható érdemi javulás a hazai külkereskedelmi és a folyó fizetési mérlegben. Ha azzal számolunk, hogy Magyarország az év végéig megegyezik a vitás kérdésekben az EU-val, akkor a pénzáramlás kezdete 2023 közepére várható.

Egyelőre úgy tűnik, hogy inkább pozitívan értékelik az uniós tárgyalásokat a befektetők, hiszen a forint erősödést tud mutatni az euróval szemben, azonban látható, hogy még mindig nagy a bizonytalanság, így hatalmas elmozdulásokról nem beszélhetünk – írták kedden a KBC elemzői. Szerintük

a 400 forintos szint letörése után arra érdemes figyelni, hogy tud-e akkora lendületet venni a magyar deviza, hogy ismét 390 forint alá kerüljön az euró/forint.

Úgy vélik, egy esetleges dollár gyengülés a forintnak is löketet adhatna, de a szerdai Fed-kamatemelés lesz a meghatározó a dollár piaca szempontjából. A piac napközben igazolta az optimista várakozásokat, a magyar fizetőeszköz kurzusa egész nap jól teljesített, délután született kötés a 397-es ár alatt is.

Az Erste elemzői emlékeztettek rá, hogy az árfolyam alakulása szempontjából lényeges – pláne egy kicsi, nyitott gazdaságban –, hogy állunk külföldi deviza ellátottság kérdésében. Hozzátették, a kormány számtalanszor kinyilvánította hajlandóságát a saját vállalásainak teljesítésére az Európai Bizottság felé, azaz a nem teljesítés kockázata elég alacsonynak tűnik.

Fotó: Gabor Meszesan / GettyImages

Ha pedig minden rendben halad, akkor a jövő év február-március hónapjaitól akár jelentős európai pénzáram indulhat Magyarország felé, vagyis annak a valószínűsége, hogy a fent említett deviza egyenlegünk javulni fog, jelentősen növekedett. Ez pedig forint erősítő tényező.

Szintén jó hír a forintnak, hogy Európa rekord sebességgel válik le az orosz gázról, hiszen minél kevesebbet kell fizetnünk a gázért, annál kisebb a költségvetési és a kereskedelmi, illetve folyó fizetési mérleg hiánya is – folytatódik az Erste elemzése – így talán nem meglepő, hogy a forint elvált a régiós devizáktól (zloty, korona, kuna), s önálló életet él, erősödik azokhoz képest. A forint keddre a złotyhoz képest közel 2 százalékkal javított hétfő reggeli szintről, a cseh koronával szemben pedig 1,8 százalékkal erősödött.

Az EU-pénzekkel kapcsolatos bejelentés nem taglózta le a forintot, sőt Sokan várhatták izgatottan a hétfői nyitást a devizapiacon, hiszen vasárnap bejelentették, hogy 7,5 milliárd eurónyi Magyarországnak járó forrás befagyasztását javasolja az Európai Bizottság. A forintesés elmaradt, sőt, a hazai fizetőeszköz jól kezdte a napot, némi árfolyam-erősödéssel.

Értékelte a közép-európai devizapiaci mozgásokat az ING Bank is. Jegyzetükben azt írták, a fő mozgatórugó továbbra is a gáz ára, a forint esetében pedig az EU-s sztori is hozzátesz, ami meghatározza majd az euró/forint irányt, különösen ezen a héten. A gázárak elmúlt három napban tapasztalt csökkenése mindenképp kedvező feltételeket biztosíthat a közép- és kelet-európai régiós devizák számára – írta kedden Frantisek Taborsky elemző.