Júliustól augusztus közepéig a részvénypiacok szép emelkedést tudhattak maguk mögött, köszönhetően a nyersanyagárak esése miatt tetőző inflációnak, valamint az ennek nyomán csökkenő kamatvárakozásoknak is. Fontos támaszt adott az is, hogy a profitvárakozások ez idő alatt még tartották magukat. Azonban előretekintve a kilátások sokkal borúsabbak.

A világméretű aszály miatt a mezőgazdasági árak ismét emelkedésnek indulhatnak, ráadásul a termelői infláció alapján több szektorban még érdemi átárazások várhatóak. Emiatt az infláció bár a mostani szintekről csökkenhet, de még mindig nagyon magas maradhat. Ezt tükrözik vissza az amerikai jegybankárok nyilatkozatai is, amelyek alapján még érdemi kamatemelés várható (2023 közepéig 3,9 százalékra emelkedhet az amerikai alapkamat a piaci árazások alapján), ráadásul egy ideig magas szinten is kell tartani a kamatokat, az infláció és az inflációs várakozások leszorítása érdekében.

Ráadásul idáig a részvénypiacoknak támaszt adott az is, hogy a piaci szereplők elhitték, hogy recesszió nélkül sikerülhet leszorítani az inflációt, azonban ennek a valószínűsége rohamosan csökken. Ezt már visszatükrözi az is, hogy bár a profitvárakozások idáig jól tudták magukat tartani, azonban az elmúlt néhány hétben már érezhető csökkenésnek indultak. Amerikai mellett az európai kontinensen sem rózsás a helyzet. A földgáz ára már 250-300 euró/Mwh között mozog, ami az óriási inflációs nyomás mellett azt is jelenti, hogy a kontinensen a magas energiaárak miatt komoly recesszió várható. Kínában pedig a vírus miatti lezárások, az aszály és a kínai ingatlanpiac rohamosan romló helyzete miatt szintén a vártnál érdemben rosszabb lehet a növekedés.

Összességében a részvények mellett nem lehet a következő hónapokban érdemi pozitívumot mondani. Ugyan az értékeltségek normalizálódtak az idei esés hatására, azonban ez nem érv amellett, hogy az esés ne folytatódhatna, ráadásul a profitkilátások elkerülhetetlen romlásával ezek az értékeltségek sem fognak annyira alacsonynak tűnni. Ezért érdemes óvatosnak lenni a részvényekkel az elkövetkezendő időszakban.