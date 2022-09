Az előttünk álló hónapok meglehetősen bizonytalannak ígérkeznek. Az amerikai infláció ugyan 9,1-ről már 8,3 százalékra csökkent, azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy az erős munkaerőpiac és a gyors bérdinamika következtében az infláció csak lassan tud enyhülni. Emiatt a jegybanknak még további érdemi kamatemeléseket kell végrehajtania az infláció tartós leszorítása érdekében, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a kamatokat hosszabb időn keresztül magasan kell tartani az inflációs várakozások kontroll alatt tartása érdekében. Európában a helyzet annyival nehezebb, hogy az EKB még a Fednél is jobban elkésett a kamatemelésekkel, ráadásul a magas energiaárak áthárítása még szinte el sem kezdődött. A fentiek miatt a rövid kötvények tovább emelkedhetnek a következő hónapokban.

A hosszú kötvények hozama ugyan már nem elhanyagolható, de amíg a piac jobban fél az inflációtól, mint a recessziótól, addig a hosszú kötvényekben érdemi esés nem várható. A bejövő gazdasági adatok alapján az amerikai gazdaság növekedése lassul, de recesszióról még nem beszélhetünk, és egyelőre Európában sem katasztrofális a helyzet, noha az előretekintő kilátások meglehetősen aggasztók.

A fentiek összességében azt mutatják, hogy nemzetközi fronton még egyelőre a rövid kötvények preferáltak, de hazai oldalon is hasonlók a kilátások. Az infláció továbbra is nagyon kockázatos pályán halad. Egyelőre az a várakozás, hogy az év végi 20-22 százalékos szintekről 2023 elejétől elkezd csökkenni az infláció, de minden elemző kiemeli, hogy a kockázatok felfelé mutatnak. Ráadásul, ha a szívünkre tesszük a kezünket, be kell látni, hogy amikor a vállalati szektorban a rezsiszámlák a 8-10-szeresükre emelkednek, akkor nagyon nehéz számszerűsíteni, hogy pontosan mekkora költségemelkedés, milyen mértékben, mennyi idő alatt hárítható át.

Emiatt fennáll a veszélye, hogy további negatív meglepetések jönnek az infláció oldaláról, ami miatt a kamatemelés még nem feltétlenül ér véget, még akkor sem, ha az MNB már a lassítását készíti elő. A hazai hosszú hozamok oldaláról pedig az uniós pénzek hiánya és a negatív előretekintő kilátások miatt egyelőre az óvatosság indokolt.