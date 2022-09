Az 1990-ben elhunyt CBS alapító, William Paley alapítványa 70 millió dolláros árverésre készül, hogy a befolyó pénzből bővítsék a New York-i Modern Művészeti Múzeuma digitális lábnyomát.

A Picasso, Renoir és Rodin műveket is tartalmazó alapítványi gyűjteményt a MoMA gondozza. A Sotheby's kapott megbízást, hogy a 81 remekműből 29-et árverésre bocsásson.

A digitális fejlesztés részeként saját streaming csatorna elindítását is tervezik.

Fotó: Shutterstock

Igazi kikiáltási csemege lehet Pablo Picasso, 1919-es, kubista festménye, a Gitár az asztalon, mely egykor William Paley manhattani hálószobájának kandallója fölött lógott. És a Sotheby's legalább 20 millió dollárért kínálja fel a művet november 14-én New Yorkban. Míg Francis Bacon 1963-as kis formátumú triptichonja, a Three Studies for Portrait of Henrietta Moraes, legalább 35 millió dollárért kerül kalapács alá október 14-én Londonban. Az árverésre kerülő műtárgyak egyike sem látható jelenleg a MoMa nyilvános tárlatain.

A Wall Street Journal emlékeztet, hogy

a kulturális intézmények látogatottsága nehezen épül vissza a világjárvány után. Ezért a múzeumok és az adományozók az online befolyás kiterjesztésében gondolkodnak.

Amint azt Glenn Lowry, a MoMA igazgatója az amerikai tőzsdei lapnak elmondta, bár a múzeum látogatottsága tavaly 1,65 millióval 3 millió főre nőtt, csak remélni tudják, hogy 2024-re visszaépül a prepandémiás szint. Addig a múzeum online tartalmai - saját honlap és YouTube-csatorna, valamint a közösségi média követők Instagram és Weibo posztjai - 35 millió látogatót vonzottak, szemben a járvány előtti 30 millióval. Ezért a múzeum virtuális sétákra invitálja a látogatókat, videobeszélgetéseket készít kurátorokkal, s napirenden van a saját művészeti streaming csatorna elindítása. Emellett együttműködnek a művészeti képzést kínáló, Coursera online tanfolyamszolgáltatóval, ahol 2012 óta 250 országból mintegy 1,6 millió ember vett részt művészeti órákon.

A múzeum az aukciós bevételek egy részét műalkotások vásárlására fordíthatja, beleértve a nem helyettesíthető tokenekhez (NFT) csatolt digitális műalkotásokat is.

Ami azért érdekes, mert sokáig kivárásra játszott a MoMa a digitális műalkotások piacán. Most a múzeumnak van egy csapata, amely figyelemmel kíséri a digitális művészeteket. Olyan művészeket keresnek, akikkel összefoghatnak nagyobb művészeti projektekben.

Az alapítvány kurátora, az ifjabb Paley elmondta, hogy apja, aki 1937-ben, egy feltörekvő műsorszóró társaság vezetőként csatlakozott az akkor még gyerekcipőben járó MoMa igazgatóságához, mindig is érdeklődött az új technológiák iránt, vagyis