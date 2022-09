Befektetői tájékoztató keretében ismertette szerda délelőtt friss járműpiaci és stratégiai várakozásait a pesti tőzsde autós vállalata, az AutoWallis.

Válságálló működés, diverzifikált portfólió

Az eddigi eredményeink magukért beszélnek, sokféle válságot megélt már a csoport, és azokból mindig megerősödve jött ki. Nem számítunk visszaesésre stratégiai időtávon, ezért az emelkedő piaci kockázatok ellenére is megerősítjük a 2025-re vonatkozó eredményszámainkat

– hangoztatta Ormosy Gábor vezérigazgató.

Az autókereskedő és mobilitási szolgáltató társaság legutóbb éppen egy éve módosított stratégiai keretszámain, 2025-re 400–433 milliárd forint közötti árbevétel elérése mellett 14–15,2 milliárdos EBITDA szerepelt 48–52 ezer jármű eladása mellett.

Ezek a sarokszámok nem változtak, tehát továbbra is elérhetőnek tartja őket a társaság, sőt, ahogy eddig, úgy a következő években is elképzelhető, hogy ezeket felül tudja teljesíteni, vagyis elképzelhető a tervszámok későbbi megemelése is – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Koreai márkával hódítanák meg az osztrák autósokat

Új elem, hogy az AutoWallis két irányba, az osztrák piac és az online értékesítés felé is nyitna mostantól. Ezeket pedig egy-egy frissen bejelentett akvizícióval alapozza meg.

A SsangYong ausztriai importőri jogainak megszerzésével a dél-koreai márka nagykereskedelmi értékesítést egy ötödik országra, Ausztriára is kiterjeszti az AutoWallis. Emellett az online értékesítési csatornákra is nagyobb hangsúlyt fektetnek, a JóAutók.hu és Autó-Licit.hu portálokat üzemeltető Net Mobilitás Zrt. felvásárlásával belépnek az online autóértékesítési piacra. A Net Mobilitást fő tulajdonosától, a Wallis Asset Management Zrt.-től vásárolja meg az AutoWallis. A SsangYong ügyletet várhatóan még idén, a versenyjogi engedélyek megszerzését követően le tudja zárni a vállalat.

Fotó: Jung Yeon-Je / AFP

Az osztrák piac mérete bő kétszerese a hazainak, ahol tavaly ezer, idén viszont már várhatóan 2300 SsangYong típusú autót ad el a csoport – mondta el Andrew Prest nagykereskedelmi üzletágvezető. 2023-ban már akár öt számjegyű értékesítés is várható a márkától az Ausztriával együtt már öt országra bővülő portfólióban.

Mindezek mellett jövő hónaptól már a Renault Hungária is erősíti a csoport tevékenységét. A Gazdasági Versenyhivatal szeptember elején hagyta jóvá, hogy az AutoWallis és a portugál Salvador Caetano csoportok által alapított vállalat felvásárolja a Renault Hungáriát, így hozzájuk kerüljön a Renault, a Dacia és az Alpine márkák kizárólagos magyar importőri joga. Az ígéretes tranzakció várhatóan október elején zárul le. A Renault Hungária számait nem konszolidálja a társaság.

Az osztalékfizetés még várat magára

A társaság tovább erősíti jelenlétét a tőkepiacon is – erről Székely Gábor befektetőikapcsolatok- és ESG-igazgató beszélt. Szeretnék növelni a részvények likviditását – tavaly a kilencedik legforgalmasabb magyar papír volt –, ezért vesznek részt a részvényelemzői programokban, már három elemzőház követi a céget. A részvényt alulértékeltnek tartják az elemzői célárakhoz képest, nem tükröződik az árfolyamban az a jelentős fundamentális értéknövekedés, amelyet az elmúlt négy év tranzakciói hoztak.

A következő két-három évben a bőséges beruházási lehetőségek mellett nem tervez osztalékot fizetni a társaság.

A társaság remek formában kezdte az évet. Árbevétele bő harmadával, nettó nyeresége pedig több mint a háromszorosára, 4,1 milliárd forintra ugrott az első fél évben, miközben EBITDA-ját is bőven megduplázta a tőzsde autós társasága. Az egy részvényre jutó nyereség ezzel már az első fél évben 9 forint volt, több, mint tavaly egész évben.

Az AutoWallis-részvényekben ez egyelőre nem tükröződik, a társaság piaci értéke ugyanis negyedével zsugorodott az év eleje óta.