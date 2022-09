Jelentős tényezővé lépett elő idén a forint számára az uniós pénzek késlekedése a kamatemelések, háború és energiaválság zaklatta devizapiacokon, ezért sokan várhatták igatottan a hétfői piacnyitást, miután vasárnap Johannes Hahn, az Európai Unió költségvetési biztosa közölte: a három magyar operatív program 65 százalékának, vagyis összesen 7,5 milliárd eurónyi forrásnak a befagyasztását javasolja az Európai Bizottság. A forint mozgásából kiolvasható, miképp értékeli a piac az első hallásra sokkoló hírt, és az látszik: a befektetők nem gondolják, hogy a forint számára eljött volna "az igazság pillanata".

Fotó: Shutterstock

A forint az euró ellen 404,5 körül mozgott a korai kereskedésben, hajszálnyival erősebben a péntek délutáni zárásnál.

A múlt héten már lehetett tudni, hogy a hét végén bejelentés érkezhet a Brüsszel, illetve a másik oldalon Budapest és Varsó közti "jogállamisági vita" miatt visszatartott uniós pénzekről, és a forint árfolyama meg is kóstolta a 409-es szintet, de már pénteken észak felé indult, holott a közép-európai devizák számára normálisan irányadó euró/dollár kereszt nem adott erre szignált. A pénteki hazai zárás és a hétfői nyitás közti alacsony forgalmú nemzetközi kereskedésben is volt árfolyammozgás: az árfolyam jobbára előtt is voltak mozgások, a forint csigalassúsággal 403,2 környékéről 405,6 régiójába gyengült, és ezt a folyamatot Hahn bejelentése se tudta meggyorsítani.

Ezt követte a meglepetés: a bejelentés után, vasárnap virradóra az árfolyam egészen 403,6-ig erősödött vissza, mielőtt némileg meghátrált a dollár megújult erősösédének nyomása alatt.

Az EU-pénzek ügye visszatérő eleme volt az idén forintpiaci jelentéseinknek, de még többször kívánt említést, hogy az "alapszelet" az euró/dollár mozgása jelenti, a dollár erősödése pedig az idén nyomást gyakorolt az euróra és a hozzá kötődő közép-európai devizákra is, amelyeknek a gyengülését a jegybankok kamatamelései és devizapiaci intervenciói fékezték. A forintra többlet nyomást jelentett a visszatartott pénzek ügye, az erős függés az ukrajnai háború és a szankcióváltások közepette megdrágult és bizonytalanná vált orosz energiaszállításoktól és az ukrán háború földrajzi közelsége.

Ami az EU-pénzeket illeti, a forint árfolyama a bizonytalanságot korábban már beárazta, és a mostani árfolyammozgásokból úgy tűnik, a Hahn bejelentését hozó vasárnapot a piaci résztvevők nem tekintik a forint számára "ítéletnapnak".

A pénzek befagyasztásáról ugyanis most sem született döntés, Brüsszel időt adott a magyar kormánynak, a büntetés élesítéséről a tagállamok kormányainak kell szavaznia, és az Európai Bizottság azt javasolja, hogy november 19-ig még várjanak a döntéssel, mert addig a magyar kormány érdemi reformokat hozhat. Navracsics Tibor, az uniós tárgyalásokat vezető miniszter azt közölte: nincs jelentőségük a kilátásba helyezett szankcióknak, hiszen Budapest tartani fogja, amit ígért.

Ami a hétfői forintkereskedést illeti: az euró gyengülése a dollár keresztben a hüvelykujjszabály szerint a régiónk devizáinak a gyengülését kellene, hogy okozza, a mozgásukat befolyásoló tényezőkosárból azonban ki kell emelnio egyet, ami szinbtén visszatérően beleszól az ügyletekbe, és ez történhet hétfőn is. A régió devizái nagyon gyakran követik a földgáz nemzetközi árának bakugrásait: a nagy emelkedések gyengítik, az áresések segítik őket. Az egyhónapos szállítású holland TTF földgáz ára hétfőn reggel 7,5 százalékos csökkenést mutatott, ami kiegyensúlyozta a negatív hírek hatását. A forinthoz hasonlóan mozgott a lengyel zloty is hétfőn.

Megemlítendő ugyanakkor, hogy az energia- és a devizapiacokon is rendkívül könnyen fordult a hangulat az elmúlt hónapokban, és a Federal Reserve küszöbön álló újabb kamatemelése a szerdai ülésén például olyan esemény lehet, ami megint déli irányba tolhatja a régiós devizákat.