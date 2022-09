Több mint 2300 milliárd forintot tett ki július végén a lakossági devizabetétek állománya, amely amellett, hogy kiugró mértékű, 35,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbi mennyiséghez képest, új rekordot jelent – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Ezzel a devizabetétek aránya egyetlen év alatt három százalékponttal, 17,9 százalékra ugrott a lakossági betéti portfólión belül. Szintén figyelemre méltó, hogy csak júliusban közel 175 milliárd forinttal emelkedett a lakosság devizaszámlákon tartott megtakarításainak a mennyisége, ami 8,2 százalékos ugrás júniushoz képest.

Fotó: Shutterstock

A devizabetétek állományának megugrásához a forint árfolyamának múltbéli alakulása is nagyban hozzájárult. A hazai fizetőeszköz az euróval szemben 13, a dollárhoz viszonyítva pedig több mint 31 százalékot veszített értékéből a július végéig számolt egy év alatt, vagyis az elmúlt időszakban a devizabetéteik átértékelődésén is sokat nyertek a háztartások. Az átértékelődés mellett a friss pénzek elhelyezése is fűtötte az állomány emelkedését.

Az MNB adatai szerint csak júliusban plusz 124,7 milliárd forintot ért el a tranzakciók – vagyis a friss betételhelyezések és a kivétek – egyenlege a háztartások devizabetéteinél, ami igencsak magasnak számít.

Az első hét hónapban pedig több mint 304 milliárdos pluszt mutatott a tranzakciós egyenleg, ami ugrásszerű növekedés az egy évvel korábbi 176,5 milliárd forinthoz képest. A bő 300 milliárdos összeg pedig különösen figyelemreméltó annak tükrében, hogy a forintbetéteknél az idén január és július között csak 109,3 milliárd forintos tranzakciós egyenleget mutatott a jegybanki statisztika.

Az MNB adatai szerint a lakossági betétek teljes állománya is új rekordot ért el az idei év hetedik hónapjában, megközelítve a 12 900 milliárd forintot. (Ezzel a lakossági betéti portfólió 12,7 százalékkal gyarapodott éves összevetésben.) Az emelkedő, de még mindig viszonylag alacsony kamatok nyomán viszont a folyószámlabetétek aránya még mindig nő a lakossági portfólión belül: az idei nyár közepén elérte a 81 százalékot, szemben az egy évvel korábbi 78,5-del. Eközben az éven belüli lejáratú lekötött betétek súlya 10,5-ről 9,7 százalékra, az éven túli lejáratúaké pedig 11-ről 9,3 százalékra olvadt.