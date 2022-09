A világ legnagyobb tőzsdei cégei rendszerint amerikaiak, ahogy a világ leggazdagabb emberei is. Ez nem véletlen, hisz egyelőre valamiért az újítás, a technológiai fejlődés, a sikeres vállalkozás még mindig az Egyesült Államokban a legegyszerűbb, de legalábbis a legelterjedtebb. Ennek persze az is feltétele, hogy a tőkepiac is a legfejlettebb: sok kockázati tőkés van, aki beszáll a még kicsi, de ígéretes vállalkozásokba. Utána pedig egyszerű a tőzsdére jutás, és a piac méreténél fogva könnyű nagyobb összegű tőkét is bevonni, ráadásul, ha a befektetők bíznak egy cégben, amelynek sok időre és pénzre van szüksége a sikerhez, kitartanak mellette, erre tipikus példa a Tesla.

Az elmúlt negyedszázadban a fejlődés fő iránya a számítógép, az internet és az okostelefon volt, ennek megfelelően a mai legnagyobb tőzsdei cégek is idetartoznak: az Apple, a Microsoft, a Google, az Amazon, a Netflix vagy a Facebook, hogy csak az ismertebbeket említsük. A második helyen bekerült a sorba a Saudi Aramco, a gigantikus szaúdi olajvállalatnak azonban csak igen kis hányada forog a tőzsdén.

Nem meglepő módon a világ leggazdagabb emberei is az említett cégeket sikerre vivő alapítók vagy fő tulajdonosok közül kerülnek ki, azonban az elmúlt másfél év során, ha csak egy-egy napra is, de egy francia üzletember, Bernard Arnault is a megtisztelő helyre került, amikor a részvényárfolyamok alakulása ezt lehetővé tette,

most pedig stabilan a második a Tesla-vezér, Elon Musk mögött.

Arnault cége az LVMH, ami így nem sokat mond, de ha megnézzük, minek a rövidítése, mindjárt más a helyzet: Louis Vuitton Moet Hennessy. Na de vajon hogy lehet egy ilyen hagyományos iparágban működő céggel az élre törni, még ha neve jól hangzik is, mivel luxusmárkákról van szó?

A dolognak két magyarázata van. Az egyik, és ez pont az iparág hagyományos mivoltának köszönhető, hogy a cég régi, nemigen kell már tőkét emelnie, így nem csökken ennek következtében a fő tulajdonos részaránya. Márpedig Arnault még évtizedekkel ezelőtt a részvények 48 százalékának birtokába jutott, amikor a cég csak töredéke volt mai értékének, és azóta változatlan a részesedése. Majdnem a cég felét birtokolja, szemben az amerikai technológiai mágnásokkal, akiknek – az intenzív fejlesztés szakaszában szükséges sok tőkebevonás miatt – a részesedése jócskán lecsökkent, általában 10–25 százalék közti mértékűre.

Azonban a megtisztelő második helyezett címhez most 160 milliárd dolláros vagyon kell, ami csak úgy lehetséges, ha az LVMH ennek több mint dupláját éri. Ez pedig így is van:

a cég kapitalizációja 325 milliárd dollár, ezzel a világ 19. legnagyobb tőzsdei cége, nem is sokkal lemaradva a 410 milliárdot érő, 12. helyezett Facebooktól.

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy egy ilyen cég hogy tud összemérhető jövedelmet termelni azzal az óriáscéggel, amelynek rendszeres felhasználója az emberiség harmada.

Nos, bármilyen meglepő is, az LVMH árbevétele dinamikusan nőtt az elmúlt években, nemcsak a járvány alatt, hanem már jóval előtte is, és mára évi 80 milliárd dollár körüli lett, ami az Apple árbevételének egyötöde. Márpedig az Apple a legnagyobb pénzgyár, nem véletlenül a legnagyobb tőzsdei cég is egyúttal. Az Apple esetében még a haszonkulcs is magasabb, így az adózott eredményben már nagyobb az eltérés, de az LVMH várható idei eredménye is 13 milliárd dollár körüli, amivel 25-ös P/E (részvényár osztva az egy részvényre jutó nyereséggel) érték adódik. Ez növekvő eredmény mellett nem kiemelkedően magas, vagyis nem arról van szó, hogy a részvényekkel lufit fújtak volna.

A cég bizony sikeres, az évi 80 milliárd dolláros (avagy eurós, most a kettő megegyezik) árbevételt úgy éri el, hogy sok országban van jelen, vagyis a lehetőségekhez képest kiaknázza a világpiacot, és ami ugyanilyen fontos: ma már igen sok terméket és márkát forgalmaz. Fontos szereplő a kozmetikumok és a luxuscikkek mellett a bor- és pezsgőpiacon is, számtalan márkanevet birtokol a szegmensben.

A cégnek világszerte több mint 5500 üzlete van, egyértelműen vezető a luxuscikkszegmensben.

A társaság jövőre lesz százéves, patinás cégről van szó, amely régebbi, hagyományos iparágakban tudott különösen nagy sikert elérni az elmúlt években, a globális piac minden lehetőségét kihasználva.

A részvény sikere a legfontosabb francia tőzsdeindex, a CAC 40 alakulásában is mutatkozik, miután az LVMH a legnagyobb komponens az indexben, közel 12 százalékos súllyal.