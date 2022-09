Kína az elmúlt negyven évben a gazdaság nagyjából piaci alapra állításával ért el kimagasló fejlődést, a kommunista párt azonban megtartotta kizárólagos hatalmát, így ötévente összeülő kongresszusa is igen jeles eseménynek számít. Olyannyira, hogy a Goldman Sachs elemzője szerint előtte a gazdaságnak illik jól teljesítenie, a tőzsdének pedig szárnyalnia.

Az elemző szerint az MSCI China index a kongresszus előtti hónapban általában 2 százalékkal emelkedik, és persze ez még most is megtörténhetne a hátralévő időben, az eddigi idei teljesítményen azonban alig változtatna. Csak a szeptemberi hónap 8 százalékos esést hozott eddig, év eleje óta pedig jóval nagyobb a csökkenés. Ennek elsődleges oka, hogy a kormány máshol nem tapasztalt szigorú intézkedéseket hoz a Covid-járvány ellen, amelyet Kína korábban nagyrészt megúszott, míg a világ túlesett rajta, annak ellenére, hogy Vuhan városában indult a pandémia.

Most ráadásul már világszerte csak a sokkal kevésbé veszélyes vírusvariáns tombol, az ellen sok ország már nem is tesz érdemi intézkedést, miután nem veszélyesebb, mint egy influenzajárvány. Kína azonban mégis vasszigort alkalmaz, olyan mértékben, amely a gazdaságot már érezhetően megingatja, ráadásul nem látni, hogy ezt mikor oldanák fel, ezért jó esély van rá, hogy gazdasági nehézségek még jövőre is lesznek.

A kongresszus persze önmagában is bizonytalansági tényező, hisz demokratikus választások híján itt döntenek az ország vezetéséről a következő öt évre. A legnagyobb kérdés, hogy marad-e Hszi Csinping az ország elnöke, ami esetében már a harmadik ciklus lenne, és ilyenre nem volt példa a bő negyven évvel ezelőtti gazdasági-politikai lazítás óta. A piac mindazonáltal Hszi maradására számít, sőt, ezt tekinti a biztosabb forgatókönyvnek, s ennek megvalósulása egy kis megnyugvást hozhat a tőzsdén is. Az elemző arra is számít, hogy ha az elnök hatalma biztosítva van, nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válik a gazdaságpolitika, és talán nem kerülne sor olyan váratlan fordulatokra a szabályozásban, amelyek például az amerikai piacon is forgó nagy technológiai cégeket érintették rosszul, jelentős esést hozva árfolyamukban.