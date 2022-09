Borús nyitásra készültek a piacok csütörtökön, ennek megfelelően mínuszban indították a napot a vezető európai börzék, mélyről indult a BUX is, ám hamar javult a hangulat, az OTP hirtelen közel 2 százalékos pluszba került, igaz, szerdán ennél is nagyobb árfolyamesést szenvedett el. Jelen állás szerint úgy fest, hogy az amerikai indexek félszázalékos emelkedéssel nyithatnak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Az európai piacok csütörtökön mínuszban nyitottak, de aztán megjöttek a vevők, és már mérséklődni látszik a tegnap esti hatás. A dollár a tegnapi jelentős erősödés után gyengül az euróhoz képest, vélhetően a kamatdöntés előtt túl sok dollárvételi pozíciót nyitottak, és ezeket most zárják. Az árupiacokon egyelőre nem történtek érdemi mozgások, minden jel arra utal, hogy a piacok megnyugodtak, megemésztették a tegnapi kamatdöntést.

Mi váltotta ki az esést?

Tegnap véget ért a Fed kétnapos kamatdöntő ülése, amelynek a végén sor került a várt 75 bázispontos kamatemelésre, ezzel az amerikai alapkamat a 3–3,25 százalékos sávba került. Nominálisan ez nem tűnik soknak, azonban 2008 óta, vagyis 14 éve a legmagasabb a kamatszint, és ez nem véletlen: a Fednek a nyolcvanas évek óta nem kellett az infláció ellen küzdenie, legfeljebb megelőző lépéseket tennie.

Fotó: AFP

A döntés után a piac feszülten figyelte Jerome Powell Fed-elnök szavait, hisz ebből lehet a további kamatpályára vonatkozó következtetéseket levonni. Powell pedig határozott volt, kijelentette: üzenete nem változott az utolsó alkalom óta, a jegybank továbbra is

elszánt arra, hogy az inflációt lehozza a 2 százalékos célértékre.

Az idén még összesen 125 bázispontos emelés várható, ezáltal 4,25–4,50 százalék közé kerülne a kamatszint, miközben a várható tetőzési szint 4,6 százalék, ami azt jelenti, hogy jövőre még egy 25 bázispontos emelés esedékes. A bizottság arra számít, hogy ez a szint a jövő évben fenn is marad, vagyis kamatvágás még nem lesz 2023-ban.

A piac eddig azt árazta, hogy hamarabb megindulhat a csökkentés, így most az eszközök gyorsan átárazódtak: az amerikai kétéves állampapírhozam 4,1 százalékra ugrott, de a tízéves hozam is feljebb került 3,54 százalékra.

Powell nem zárta ki, hogy recesszió is bekövetkezhet, de ez nem tántorítja el a kamatemelés folytatásától, ha ezt az infláció szükségessé teszi. Vélhetően ezúttal a tőzsde állása sem fogja befolyásolni, mint 2018-ban, amikor az eső árfolyamok megijesztették, és gyors fordulat következett a monetáris politikában: kétségkívül akkor még nem kellett különösebb inflációs veszéllyel számolni.

Egyetlen gond az infláció

Mindazonáltal Powell nem igazán volt pesszimista: a recesszió jeleit nem látja, az előző közleményével szemben most szerény fogyasztás- és termelésnövekedésről számolt be, miközben a munkaerőpiacot is robusztusnak ítélte. Az egyetlen probléma az infláció, annak mértékét még sokallják,

a tervezet kamatemelési lépéseket ugyanakkor megfelelőnek ítélik ennek kezelésére.

Döntő változások tehát nem voltak, és még csak a helyzet romlásáról sem lehet beszélni összességében, azonban Powell infláció elleni elszántsága lehűtötte a befektetői kedélyeket, különösen hogy a tavalyi év nagy részében a jegybankelnök még nem vette komolyan az inflációt. A részvényárak még tegnap csökkenésnek indultak, csaknem 2 százalékos esés alakult ki zárásra az indexek szintjén, és ezzel az S&P 500 index alul is múlta a korábbi csúcshoz képesti 20 százalékos értéket, azonban a júliusban tapasztalt mélypontot nem érte el, így egy zárás alapján a piac még nem kiált medvét.