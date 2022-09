Németország a tél közeledtével újabb gázeladókat keres: ezúttal az Egyesült Arab Emirátusokkal és Katarral tárgyal további cseppfolyósított (LNG) gáz szállításáról. Október elején már Franciaország is beszáll Németország ellátásába, ugyanakkor amellett, hogy idén még nem lehet teljesen pótolni az orosz gázt, még egy probléma adódik: az ár olyan magas, hogy sok felhasználó nem tudja kifizetni, ezért be kell zárnia télre.

Fotó: STR / AFP

Így nem kizárt, hogy a tavalyinál jóval kisebb lesz a fogyasztás, ami viszont mérsékli a keresletet a tározók teljes feltöltésének közeledtével, ami már most is szerepet játszhat abban, hogy két hónapos mélypontra esett az európai gázár a rotterdami tőzsdén (jóllehet még így is igen drága). Németország rövidesen rendelkezni fog a cseppfolyós gáz fogadásához szükséges terminállal, Robert Habeck gazdasági miniszter abban bízik, hogy ha nem lesz különösebben hideg a tél, akkor az ország átvészeli ezt az időszakot komolyabb korlátozások nélkül.

Franciaországban az atomerőművekkel lehet gond: több reaktor karbantartása elhúzódik, így az áramtermelésben fennakadások lehetnek. Gáz azonban van elég, hideg tél esetére is, nem véletlen, hogy Németországnak is tudnak szállítani, cserébe viszont áramot kapnak a nagy szomszédtól.

Az európai gáztározók átlagos töltöttsége jelenleg 85,6 százalék, Németország már 90 százalékhoz közelít.

A kínálati oldalon még a norvég szállítások volumene növekszik, a közel-keleti LNG szállításokra pedig annyira fontosnak tartja Németország, hogy Olaf Scholz kancellár fel is keresi a két kicsi, de óriás gáztartalékkal rendelkező arab országot.