Egy bírósági döntés eredményeként fény derülhet a Tether régóta rejtegetett pénzügyeinek olyan részleteire, amelyek korábban nem voltak ismertek. A legnagyobb úgynevezett stabil coin, az USDT kibocsátóját egy perben a kriptopiac manipulációjával vádolják, és ennek az eljárásnak a keretében a vállalatnak jó néhány dokumentumot elérhetővé kell tennie.

Fotó: Shutterstock

A cég által kibocsátott, a különböző blokkláncokon dollárpótlékként szereplő eszköz fedezetéről már egy korábbi eljárás eredményeként negyedévente tanúsítványokat közzétevő cégnek most újabb információkat kell előkotornia – írja a Blockworks.

A Tether által kibocsátott eszközök, amelyek a vállalat szerint 1:1-ben fedezve vannak a cég tartalékaival, régóta viták tárgyát képezték a digitális eszközök piacán.

Tavaly a New York-i ügyészség vizsgálata a cég és anyavállalata, a Bitfinex által kifizetett 18,5 millió dolláros bírsággal járó peren kívüli megállapodással végződött. Az ügyészség megállapította, hogy a Tether és a Bitfinex gyakran keverte össze saját és ügyfelei forrásait, hogy például amikor a fizetési szolgáltatójuk, a Crypto Capital Corp elleni rendőri fellépés – a társaságot pénzmosással vádolták – nyomán elbuktak 850 millió dollárt, azt elrejtsék.

Az ügyészek szerint ez azt is jelentette, hogy a cég állítása az USDT fedezetéről hosszabb időn keresztül nem felelt meg a valóságnak, így a vállalatot eltiltotta attól, hogy New Yorkban tevékenykedjen.

A Tether által közzétett tanúsítványok azonban továbbra is több kérdést vetnek fel, és mivel a mostani perben az a vád, hogy a cég a semmiből teremtett USDT-t, hogy azzal a bitcoin árfolyamát felhajtsa, a negyedéves tanúsítványok nem elegendők, a társaságnak további információkat is közölnie kell, hiába érveltek ez ellen a Tether ügyvédei. A Terra nevű, algoritmusalapú stabil coin bukását követően több milliárd dollárt vontak ki a Tether eszközeiből is, ám a pánik ellenére az USDT megőrizte egydolláros árát.