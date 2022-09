A befektetők és a vállalatok mellett a nagy befektetési bankok számára is szűk az idei esztendő, a pénz- és tőkepiacok befagyásával ugyanis jóval kisebb tortán kell osztozniuk, miközben a piaci szegmens szerkezete is átalakulóban van.

Fotó: SOPA Images / Getty Images

A JPMorgan és a Goldman Sachs megőrizte első, illetve második helyét a befektetési bankok rangsorában, míg a Bank of America beférkőzött a dobogó harmadik fokára az idén jócskán visszaeső befektetési banki bevételek alapján – derül ki a Dealogic friss adataiból.

Az adatszolgáltató szerint a tíz legnagyobb amerikai befektetési bank szeptember 14-ig együttesen 56,4 milliárd dollár összbevételt könyvelhetett el, mintegy 40 százalékkal kevesebbet, mint tavaly ilyenkor.

Sőt, még a pandémiától sújtott 2020-as év forgalmát is alulmúlták 8 százalékkal a pénzintézetek nyolc és fél hónapos távlaton.

A visszaesés mögött a befektetési banki tevékenységből származó bevételek zsugorodása áll a MarketWatch beszámolója szerint, mivel a vállalatok sem a tőzsdére, sem más típusú forrásbevonással nem sietnek a borúsra fordult gazdasági környezetben, ebből adódóan az ilyen ügyleteknél közvetítő bankházaknak is kevesebb teendőjük akad.

Az elmaradó bevételek miatt a Wall Streeten ismét nagyobb nadrágszíjhúzás kezdődhet, a sort a Goldman Sachs nyithatja, amely több száz, gyengébb teljesítményt nyújtó munkatársától válhat meg szeptember végéig.

A piaci torta csökkenésével a befektetési bevételek szerkezete is megváltozott idén. A négy fő terület közül immár az egyesülések és vállalatfelvásárlások (M&A) – amely tevékenység a piaci viszontagságok mellett is kifejezetten erős maradt – hasítja ki a legnagyobb, 45 százalékos szeletet. Tavaly még a szegmens forgalmának alig harmadát adták az M&A-ból származó bevételek.

A részvény- és tőkepiaci ügyletek bevételeken belüli aránya eközben 28-ról 15 százalékra apadt, míg a hitelpiaci, valamint a szindikált hitelezésből származó bevételek 25, illetve 15 százalékos súlya nem változott érdemben.

A továbbra is piacvezető JPMorgannek idén eddig 4,55 milliárd dollárt hoztak a konyhára ezek az ügyletek, holott 2021 azonos időszakában még bő 8,5 milliárdos forgalma származott a szegmensből.

Feleződtek az ezüstérmes Goldman Sachs üzletkötési bevételei is, a Bank of America viszont „csupán” 38 százalékos piacvesztést regisztrált, ennek köszönhetően megelőzte a harmadik helyen a most mindössze 3 milliárdos forgalmat bonyolító Morgan Stanley-t. A nagybankok rangsorában a Citi ezúttal is ötödikként végzett, 2,36 milliárd dollárnyi befektetési tevékenységből származó bevétellel.