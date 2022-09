Heteken belül piacra kerülhet és várhatóan pillanatok alatt lesz is új gazdája annak a manhattani lakásnak, amelynek erkélyéről pénteken a mélybe vetette magát Gustavo Arnal, a Bed Bath & Beyond cég pénzügyi igazgatója. A New York Post értesülései szerint az 52 éves szakember és felesége 2020 óta bérelte a lakást, amelyért eleinte havonta 17 500 dollárt fizettek, de az elmúlt hónapokban ezer dollárral nőtt a bérleti díj. Könnyen elképzelhető, hogy az új lakónak még többet kell majd fizetnie.

Fotó: Gary Hershorn / Getty Images

A lap szerint Arnal felesége is otthon volt, amikor férje leugrott, előtte nem szólt semmit. A rendőrség azóta kizárta az idegenkezűséget. A Jenga-házként ismert felhőkarcolóban található 3,5 szobás lakás iránt óriási a kereslet. A 210 négyzetméteres ingatlanra sokan pályázhatnak majd. A lakást máris elhagyta Arnal felesége és két lánya.

Bár a pénzügyi igazgató nem hagyott hátra búcsúlevelet, így nem adott magyarázatot a tettére, a Post értesülései szerint nemrég pert indítottak ellene egy 1,2 milliárd dolláros tőzsdei csalás miatt. Az ügyben Arnal mellett több más cég vezetőjét is is gyanúsítják.

Két nappal Arnal halála előtt a cége, a Bed Bath & Beyond arról adott ki közleményt, hogy 20 százalékkal csökkentik a munkavállalóik számát, és 150 üzletet zárnak be a pénzügyi nehézségeik miatt.

Szabadesésben a lakberendezési lánc részvényei a cégvezető tragikus halála után Gustavo Arnal múlt pénteki halálát hivatalosan is öngyilkosságnak minősítette a New York-i halottkém.

New Yorkban egyébként annak ellenére is óriási a kereslet a lakások iránt, hogy egyre megfizethetetlenebbé válnak a bérleti díjak. Júliusban a manhattani átlagos bérleti díj havonta 5113 dollárra nőtt. Az egy évvel azelőtti árakkal összehasonlítva több mint 27 százalékos az emelkedés New Yorkban, és a szakértők szerint ez még messze van a csúcstól, hiszen a kereslet nem csökken.