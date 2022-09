A határidős fűrészáru jegyzése hétfőn 410,80 dolláron zárt ezer deszkalábonként, ami 2,36 köbméternek felel meg. A mostani árszint több mint 70 százalékkal alacsonyabb a márciusi csúcsnál, amikor az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelésbe kezdett az infláció elleni küzdelem jegyében.

Fotó: Frederic J. Brown / AFP

A jegyzés az egy évvel ezelőtti, szezonálisan azonos időszaki árazásnak is csupán a kétharmada.

Emlékezetes, hogy a fűrészáru jegyzése a 2020-as karantén első napjaiban összeomlott, majd még azon a nyáron fellobbant, mert az otthon ragadt amerikaiak tömegesen kezdtek otthonuk átalakításába. E barkácskereslet mellett a lakáseladások megugrása is fűtötte a deszkapiacot. Az árak akkor megnégyszereződtek.

A fűrészáru idei lejtmenete azzal magyarázható, hogy a jegybank fékezni próbálja a fogyasztói árak emelkedését, és a túlfűtött lakáspiacot is célba vette.

Érdekesség, hogy két éven át a fűrészáruköltségek emelték a lakásárakat, ezzel szemben most

a lakásépítők azt mondják, hogy hiába lett olcsóbb a faanyag, saját haszonkulcsuk sérülése nélkül nem áll módjukban árengedményt adni a lakásvásárlóknak.

Az elmúlt évtized legmagasabb jelzáloghitel-kamatlábai annyira lefékezték a tengerentúli lakáseladásokat, hogy a fűrészáruk vevői már nem aggódnak a hiányjelenség miatt, gyakorlatilag megszűnt a spekulatív felvásárlás.

A fűrészáru már nem szexi

– mondta Michael Goodman, a sherwoodi Lumber Corp. kereskedőcég speciális termékekért felelős igazgatója. Hozzátette: lezárult az az időszak, amikor mindent vittek a vásárlók, amit csak a telepen találtak.

Az amerikai újlakás-építések üteme 13 százalékkal csökkent az áprilisi csúcsokhoz képest, de a deszkapiacot érintő hatás ennél sokkal erősebb. Mert épp a családi házak építése esett vissza meredeken, márpedig jellemzően egységenként körülbelül háromszor annyi fűrészárut használnak ezek építésénél, mint a városi lakótömbök esetében.



A fűrészáru-ágazat recesszióra készül.

A Forest Economic Advisors előrejelzése szerint

a fűrészáru-forgalom idén 2,5 százalékkal, míg jövőre 4,5 százalékkal eshet vissza,

mert az otthonépítések leállnak, a lakásátalakítások pedig visszatérnek a normális kerékvágásba a pandémiás felújítási-barkácsolási boomot követően.

A kereslet visszaesése ellenére sem számol az ágazat a régi 200 és 400 dollár per ezer deszkaláb közötti árak visszatérésével. Egyrészt a faárak is magasabbak, másfelől a fűrészmalmok költségeit is felhajtja az infláció. Ráadásul Brit Columbiában erdőtüzek, fafúró kártevők és a környezetvédelmi erőfeszítések korlátozzák a fakínálatot. Emellett