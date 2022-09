Az amerikai szövetségi hatóságok a pénzmosás elleni lépésekről tettek fel kérdéseket a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek 2020 végén. Az igazságügyi minisztérium a cég vezérigazgatója, Csangpeng Csao és 12 más döntéshozó kommunikációjára is kíváncsi volt.

Fotó: Nathan Laine / Bloomberg via Getty Images

A tárca által 2020 decemberében elküldött kérdések részei annak – az ügyet ismerő források szerint jelenleg is zajló – vizsgálatnak, amely arra keresi a választ, hogy a kriptotőzsde mennyiben tartotta be az amerikai pénzügyi bűncselekmények ellen hozott törvényeket.

A hatóságok főként azt szeretnék tudni, hogy a Binance megsértette-e az ország banktitoktörvényét, amely minden, az Egyesült Államokban lényeges forgalmat bonyolító kriptotőzsdét arra kötelez, hogy regisztrálja magát az amerikai pénzügyminisztériumnál.

Az amerikai pénzügyi rendszert az illegális pénzektől távol tartó törvény megszegői 10 év börtönbüntetést is kaphatnak.

A hatóságok levelének megismerését követően a Reuters megkérdezte Csaót és a kriptotőzsdét is a történtekről, amelyre a cég kommunikációs igazgatója, Patrick Hillman válaszában elmondta, hogy a világ minden tájáról kommunikálnak különböző szabályozóhatóságokkal, és ebben semmi különös nincs. Hozzátette, hogy a Binance biztonsági és vállalati megfelelőségi csapata – amely több mint 500 embert, köztük egykori szabályozókat vagy bűnüldözőket alkalmaz – vezető szerepet játszik a szektorban. Azt azonban nem árulta el, hogyan válaszoltak a tárca kérdéseire, ahogy a minisztérium sem szolgált bővebb felvilágosítással.

A kriptotőzsdét Csao – akinek kínai és kanadai útlevele is van – 2017-ben, Sanghajban alapította, és a júliusi adatok szerint a kriptokereskedelem felét bonyolította le, több mint 2000 milliárd dollár értékű tranzakciónak adva teret a hónapban.

Az alapító márciusban arról beszélt, hogy a jövőben Dubajban tartózkodik, ahol abban a hónapban a Binance több engedélyt is kapott a hatóságoktól.

Az idén több írás született arról, hogy a Binance növekedését az ügyfelek laza ellenőrzése is hajtotta, így 2021 közepéig elegendő volt mindössze egy e-mail-cím a felület használatához. Ennek köszönhetően sok illegális forrás tisztára mosására is használták a tőzsdét, de az iráni vagy orosz ügyfeleket is szívesen látták, a szankciók ellenére.

Mindez, párhuzamosan az amerikai hatóságok irányából érkező erősödő figyelemmel és a szektor erőteljesebb szabályozásával, problémákat okozhat a Binance számára is. Februárban az amerikai igazságügyi minisztérium külön részleget hozott létre a szektorral kapcsolatos szabályok betartatására, és ugyanabban a hónapban egy másik kriptotőzsde, a BitMEX alapítói vallották magukat bűnösnek a banktitoktörvény megsértésében, amiért két és fél év próbaidőre ítélték őket, míg a platform 100 millió dollárt fizetett a jogsértésekért.

Az igazságügyi minisztérium 2020-as levelét a kajmán-szigeteki Binance Holdingsnak és a washingtoni ügyvédnek, Roberto Gonzaleznek címezték. Ez a társaság birtokolja a Binance-védjegyet, és ennek a cégnek Csao a tulajdonosa. Ugyanakkor

a vállalati struktúra elég átláthatatlan, így azt sem tudni, hogy a Binance.com melyik országhoz és melyik céghez tartozik.

Az azonban biztos, hogy hivatalosan nem fogadnak be amerikai ügyfeleket, számukra a Binance.US-t hozták létre, amely 2019-ben regisztrált is a pénzügyminisztériumnál, míg a fő felület ezt sosem tette meg.

A 2020-as levél azt szerette volna megtudni, hogy kik felelnek a Binance-nál a banktitoktörvény szabályainak való megfelelésért, az illegális pénzmozgások leleplezéséért, és hogy milyen jelentéseket küldtek a hatóságoknak a gyanús pénzmozgásokról, különös tekintettel a zsarolóvírusokhoz, terrorizmushoz vagy épp darkwebes piacterekhez köthető esetekben.

Fotó: CoinDesk

Mindemellett kíváncsiak voltak a Binance.US alapításának üzleti hátterére, és 13 vezető – többek között Csao, alapítótársa, Ji He vagy épp a compliance részleget vezető Samuel Lim – közötti kommunikációra. A Binance.US egykori vezérigazgatója, Catharine Coley leváltása óta nem adott életjelt magáról.