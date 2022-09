Várhatóan jócskán megemeli éves eredményvárakozását az UniCredit a harmadik negyedéves eredményeinek október 25-re kitűzött bemutatásakor – mondta Andrea Orcel, az olasz bank vezérigazgatója, aki a jövő évre vonatkozóan is rendkívül bizakodó.

Fotó: Giuseppe Cacace / AFP

Orcel megjegyzésére, amelyet a Bank of America Merrill Lynch londoni konferenciáján tett,

nagyjából 6 százalékkal, 11,3 euróig lőttek ki az UniCredit részvényei Milánóban. A lendület később más európai bankok kurzusát is magával ragadta.

A hazánkban is jelen lévő nagybanknál átfogó átalakításba kezdtek, ami a vezérigazgató szerint már most érezhető lendületet ad. Emellett a pénzintézet bőséges céltartalékkal is rendelkezik a rossz hitelek kezelésére, az emelkedő kamatlábak pedig bőven ellensúlyozzák a díjbevételek visszaesését.

Hozzátette,

az UniCredit jó minőségű hitelállománnyal rendelkezik, a korábban félretett céltartalékból még alig használtak fel, így javarészt bevethetők a jövőben.

Ráadásul idén tovább növelik a tartalékokat.

Orcel magabiztos nyilatkozatába mindazonáltal némi panasz is vegyült, hiszen szerinte a piacok nem értékelik eléggé az UniCredit átalakítását, így a bank részvényei még a legutóbbi időszakban is alulteljesítettek a versenytársakhoz képest, mert a befektetők emlékezete hasonlóan gyenge szereplést vár az UniCredittől, mint a legutóbbi válságok során.

A zavar, a recesszió és a bizonytalanság több lehetőséget nyújt, mint fenyegetést, ha egy szervezet erős, és a megfelelő döntéseket hozza meg… az utolsó három válságot elvesztettük, de eltökéltek vagyunk, hogy most nem ez fog történni

– mondta végül Andrea Orcel.

