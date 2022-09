A jövő év után is vásárolna orosz olajat a belföldi igények kielégítésére a Mol szlovák leányvállalata, annak ellenére is, hogy 2023 végén lejár a Slovnaft orosz nyersolajra vonatkozó uniós embargó alóli mentessége – erről Marek Senkovic, az olajvállalat vezérigazgatója beszélt egy interjúban az Euraktiv beszámolója szerint.

Fotó: Vladimir Simicek / AFP

A jelenlegi uniós megállapodás lehetővé teszi, hogy a csővezetékes ellátással rendelkező országok – Szlovákia mellett Magyarország is – az olajembargó dacára 2023 végéig vásároljanak orosz forrásból nyersanyagot, ha az abból finomított késztermékeket a hazai piacukon értékesítik. A szlovák finomító társaság ebből a szempontból is kivételes helyzetben van, mert – az import 30 százalékáig – a cseh piacra is szállíthat dízel üzemanyagot.

A Slovnaft azonban a mentesség lejárta után is folytatná a vásárlást, ami Senkovic elmondása szerint nem is ütközik az uniós szankciókkal.

Ennek az a feltétele, hogy a következő naptári években nem dolgozhatunk fel több orosz nyersolajat, mint amennyit a hazai piacra termelünk belőle

– hangsúlyozta a cégvezető a Dennik N című szlovák lapnak.

A Slovnaft 60 százalékban exportra termel, a jövő év végéig ezért ilyen arányban szeretne leválni az orosz olajról, a termelés fennmaradó részét viszont ezt követően is ebből a forrásból kívánja biztosítani.

A szlovák Mol-leány elsősorban orosz olajat tud feldolgozni, emiatt a következő időszakban tetemes beruházásokra kényszerül, hogy finomítóját átalakítsa más típusú nyersolaj befogadására. Senkovic úgy becsüli, hogy az átállás 2023 végére fejeződhet be, és legalább 200 millió eurót – mostani árfolyamon 84 milliárd forintot – fog felemészteni.

Az Erste Befektetési Zrt. kommentárja szerint a hír kedvező a Mol számára, de a brókercég eddig is azzal számolt, hogy a Mol csoport 2025-ig orosz olajat vesz, így ez a társaságra vonatkozó előrejelzéseket nem befolyásolja. A Mol egyébként már dolgozik a leváláson, ami főleg a Slovnaft számára kulcskérdés, mivel a Dunai Finomító alapvetően a magyar piacot látja el, a rijekai finomító pedig eddig is a tengerről vásárolt inkább nem orosz eredetű nyersolajat.