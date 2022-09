A réz árfolyama a stabilizálódás jeleit mutatja annak ellenére, hogy a Kínához köthető nyersanyagok zöme negatív trendbe került. Ez a folyamat jellemzi a réz mellett a gyapjú és most már az olaj kurzusát is: a WTI és a Brent árfolyama a múlt szerdán süllyedt az ellenállási szintje alá. Kína kitart a Coviddal szembeni zéró tolerancia elve mellett, ezért újabb lezárások vannak több régióban is, korlátozás alá került 300 millió ember, ők a kínai GDP egynegyedét adják.

Fotó: Glenn Arcos / AFP

A globális makroökonómiai képet továbbra is a recessziós félelmek határozzák meg, ezért feltűnő, hogy a múlt héten 3,36 dolláros fontonkénti szintnél újabb támaszra talált a réz árfolyama. Ennek fő oka, hogy a kitermelők nehezen tudják teljesíteni a vállalásaikat. Chile – a legnagyobb kitermelő – exportja 19 havi mélyponton van az országban bevezetett vízkorlátozások miatt, eközben a kínai kereslet meglepetésre az erősödés jeleit mutatja.

Az európai energiaválság nyomán feléledő új karbonsemlegességi fókusz ráadásul nemcsak Európában, hanem az egész világon – beleértve Kínát is – továbbra is fenntartja a hosszú távú emelkedő trendet a réz árfolyamában.

A rövid távú kilátások viszont továbbra is negatívak. A londoni határidős fémtőzsdén (LME) a három hónapos forward árfolyam csütörtökön 145 dollárral volt alacsonyabb tonnánként, mit az azonnali árfolyam. Ilyen méretű „backwardation” tavaly novemberben volt utoljára tapasztalható, és általában a piac beszűkülését mutatja. Jelenleg is látható, hogy a három nagy határidős réztőzsde – London, New York, Sanghaj – együttes kitettsége 193 ezer tonnás, nyolchavi mélypontra került.

Ahhoz, hogy a rövid távú kilátások is stabilizálódjanak, arra lenne szükség, hogy a kínai keresletnövekedést valódi fizikai kereslet is alátámassza, mert a most látott keresletugrás fakadhat akár az LME és a sanghaji tőzsde árfolyamkülönbségére építő arbitrázslehetőség kihasználásából vagy a gyengébb jüanra irányuló fedezeti ügyletekből.

A 3,36 dolláros szint a július–augusztusi rali 61,8 százalékos Fibonacci visszatérési szintje. A réznek a 3,78 dolláros fontonkénti árat kéne átszakítania egy felfelé tartó trend igazolására. Lefelé pedig a 3,36 dolláros támasz alatt fontosabb szint három dollárnál húzódhat.

Fontos esemény lehet kínai és árupiaci, de akár világgazdasági szempontból is a Sanghaji Együttműködési Szervezet keddi csúcstalálkozója Üzbegisztánban, ahol találkozik Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.