"...Global supply chains...are facing a 'Minsky Moment' – a Real Minsky Moment." 😲 The latest from the ever-brilliant #Zoltan Pozsar, 'War and Industrial Policy' is a must-read🌟➡️ https://t.co/CWbKDJf7xt#Zoltan #MinskyMoment #PaulMcCulley #SupplyChains #War #BlackSwans pic.twitter.com/2tjXlKODwa