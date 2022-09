Kevésbé ismert, hogy a 70 milliárd dolláros tőzsdei kapitalizációjú Occidental (Oxy) tulajdonában van a klasszikus szénhidrogén-kitermelési tevékenység mellett az OxyChem vegyipari vinil-, fertőtlenítőszer- és más petrolkémiai termékek előállítója, valamint egy 894 megawatt kapacitású gáztüzelésű erőmű is. Az Oxy 2019-ben 55 milliárd dollárért megvásárolta az Anadarko nevű szektortársát, ez az utóbbi évek egyik legnagyobb akvizíciója volt a szűkebb piacon. Nagyrészt az ezzel kapcsolatos problémák voltak a korábbi tőzsdei mélyrepülés okai.

Az Exxon Mobillal, a Repsollal és a Devonnal együtt sok elemzőcég választja a szektor képviselőjeként az Occidentalt portfólióajánlóiba. Ennek nem csak gazdálkodási okai vannak.

Idén ugyanis kiderült, hogy az év folyamán a Berkshire Hathaway folyamatosan növelte részesedését az olajvállalatban. Az amerikai hatóságok azt is engedélyezték, hogy az alap másodlagos piaci tranzakciók keretében megvásárolhassa az Oxy törzsrészvényeinek legfeljebb 50 százalékát. A spekulációk szerint Warren Buffett az olajipari nagyvállalat átvételére készül. Legutóbbi, augusztus eleji részvényvásárlása után teljes Oxy-részesedésének értéke már 11,3 milliárd dollárra emelkedett.

A fenti (több mint) találgatás mellett is érdemes azonban az olajvállalatra figyelni. A szektor számára kiemelkedő hátteret nyújtó környezetben az Occidental 3,2 milliárd dolláros nyereséget ért el a második negyedévben. Sokak figyelmét felkeltette, hogy az Oxy története legmagasabb, 4,2 milliárd dolláros negyedéves szabad cash flow-ról számolt be, igaz, az adósságállomány még mindig magas. A cég 1,1 milliárd dollárért vette saját részvényeit az elmúlt időszakban, a teljes 2022-re tervezett cél 3 milliárdnyi papír visszavásárlása. A Refinitiv elemzői konszenzusa most azzal számol, hogy a 2022-es szabad cash flow hozam elérheti a 24 százalékot, a szabad pénzt valószínűleg a hitelállomány leépítésére fordítják majd. Más olajcégektől eltérően itt az osztalékhozam alacsony, 1 százalék alatt. Középtávon talán ennek emelkedésére is nyílhat tér.

A jövőbe tekintve az Oxy 2040-re klímasemlegessé kívánja tenni saját vállalatait, az optimista tervek szerint ezt már 2035-ra elérheti. 2050-re pedig meg kívánják valósítani a zeró kibocsátást az előállított termékek esetében is.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel és azt a PFN Prestige Financial Zrt., az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.