Az Amazon.com 15 százalékos részesedést szerez a Hawaiian Airlines anyavállalatában, elősegítendő az e-kereskedelmi óriásvállalat teherszállítási tevékenységének bővítését. Az Amazon 2016-ban hozta létre saját légitársaságát Amazon Air néven (gépeik a Prime Air feliratról ismerhetőek fel), hogy csökkentse függését az olyan árufuvarozó vállalatoktól, mint a FedEx vagy a UPS. Sőt, a cég tavaly már azt is pedzegette, hogy maga is vállal harmadik fél számára áruszállítást ezzel borsot törve riválisai orra alá.

Az Amazon Prime Air néven futtatott flottáját egészítik ki a Hawaiian gépeivel

Részben ezt a célt is szolgálja a Hawaiian Airlinesszal kötött üzlet, annak – és az Amazon – cargó kapacitásának növelése akkor, amikor a nemzetközi turizmus még a koronavírus okozta utazási korlátozások feloldása utáni állapotot tükrözi, és Hawaii egyelőre – megfejthetetlen módon – ennek nem nettó haszonélvezője.

A Hawaiian Airlines kihasználatlan utasszállító gépeinek egy részét is az áruszállítás szolgálatába állítják,

így akkor is tudnak velük pénzt keresni, amikor a turizmusban épp holtszezon van. A légitársaság számára ez többletjövedelmet hoz és kiszűri az eddigi szezonális ingadozásokat – fejtette ki véleményét az ügyletről Michael Linenberg, a Deutsche Bank elemzője.

A befektetők is látnak fantáziát az Amazon, mint bivalyerős partner megjelenésében, ennek megfelelően a légitársaság New York-i tőzsdén jegyzett részvényei 15 százalékkal 16,15 dollárra ugrottak a hír bejelentésekor, ez a legnagyobb napközbeni emelkedés az elmúlt két esztendőben. Ezért vagy sem, de az Amazon részvényei is emelkedtek, méghozzá másfél százalékkal – írja a Bloomberg.

A Hawaiian a jövő évtől tíz darab Airbus A330-300-as teherszállító repülőgéppel fuvarozza az árut

az Amazon és mások kerekedők megrendelésére, a flottát azonban az igényekhez illeszkedve tovább bővíthetik. A Hawaiian jelenleg szigetcsoporton belül, valamint a szövetségi állam és Észak-Amerika, Ázsia és Óceánia között végez áruszállítást a flottájával.

Az Amazonra en bloc jellemző a költségszint leszorítása, Jeff Bezos cége ezt az elvet vallotta és vallja még mindig az Amazon légifuvarozási céljai megvalósításakor. Az Amazon Airt is innen-onnan másodkézből felvásárolt teherszállítókkal és lízingelt gépekkel indították el.

A Hawaiian kapacitásaihoz is olcsón jutnak hozzá, nem kell gépeket venniük és várólistákat böngészniük, vajon mikor szállítja le a Boeing vagy az Airbus a megrendelt repülőgépet.