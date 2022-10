Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke szerdán a kamatemelést jelölte meg az eurózóna elszabadult inflációja elleni küzdelem legjobb eszközeként, miközben elmondása szerint a készpénz felhalmozásáról szóló vita is megkezdődött.

Az EKB az elszabadult árak ellen küzdve 0,75 százalékra emelte a bankbetétekre vonatkozó kamatlábat és további emeléseket ígért, és vitát kezdett a 3,3 billió eurós (3,20 billió dollár) kötvényállományának csökkentéséről, amely az elmúlt évtizedben a defláció elleni küzdelem öröksége – emlékeztetett a Reuters.

Lagarde a kamatemelést, mint az EKB jelenlegi legerősebb eszközét említett, még akkor is, amikor más döntéshozók nyilvánosan vitatkozni kezdtek arról, hogyan és mikor hagyják abba a központi bank által 2015 óta vásárolt adósságokból származó bevételek egy részének újrabefektetését.

Fotó: Brendan Smialowski / AFP

„A hagyományos kamatláb… a jelenlegi körülmények között a leghatékonyabb, a legmegfelelőbb, és az arányossági értékelés alapján, amelyet az eszköztárból való választás során végzünk, az, amelyik valóban a legjobban működik” – mondta Lagarde az Institute of International Finance (IIF) washingtoni rendezvényén.

Az eseményen Klaas Knot holland jegybankfőnök azt mondta, hogy az EKB-nak még legalább két további, egyenként legfeljebb 75 bázispontos kamatemelést kellene végrehajtson, mielőtt elérné a semleges szintet, ahol nem ösztönzi de nem is fékezi a gazdaságot. Knot ugyanakkor arra is felszólította az EKB-t, hogy kövesse a Federal Reserve-t abban, hogy egyes kötvényeit nem pótolja azok lejárata után – ezzel is csökkentve a pénzügyi rendszerben keringő pénzmennyiséget.

„Amint befejeztük az irányadó kamatlábunk normalizálásához vezető utat, elég egyértelmű, hogy eszközvásárlásaink leállításának is az eszköztárunk részévé kell válnia” – mondta a Nemzetközi Valutaalap éves ülésén tartott fórumon.

Francia kollégája, Francois Villeroy de Galhau még kedden késő este New Yorkban azt mondta, hogy az EKB-nak először a bankokat kellene rávennie, hogy fizessék vissza a jegybanktól felvett 2 ezer milliárd eurót, és csak ezután kezdje el csökkenteni kötvényállományát. Lagarde elismerte, hogy a vita erről az úgynevezett „mennyiségi szigorításról” megkezdődött és mint mondta, folyamatban van.