A NIO 2030-ra szeretne bekerülni a világ öt legnagyobb autógyártója közé – mondta az elektromosautó-gyártó alapító-elnöke, William Li a német Heise Autos szaklapnak adott interjújában. A nyolc évvel ezelőtt alapított kínai vállalat számára ehhez komoly lökést adhat belépése a világ második legnagyobb piacára, az Egyesült Államokba. Ezt 2025-re tervezik, bár az időpont az amerikai–kínai gazdasági-politikai kapcsolatok függvényében változhat és nem könnyít a helyzeten, hogy a jövő évtől már nem jár a 7500 dolláros adókedvezmény az import villanyautók után, csak a helyben gyártottak élvezhetik ezt az áldást.

Fotó: Völgyi Attila / AFP

Sajtóhírek szerint a NIO is építene összeszerelő üzemet az Egyesült Államokban. Európában a német, holland, dán és svéd piacon most debütálnak, és terveik szerint két éven belül teljesen lefedik Európa térképét. Akkumulátorcserélő állomásaik gyártását viszont már meg is kezdték Biatorbágyon.

A másik kulcsfontosságú tényező az ambiciózus cél eléréséhez, hogy a jelenlegi felső kategóriából „alább is adjanak”, azaz széles tömegek számára megfizethető, olcsóbb modellekkel bővítsék jelenlegi szűk választékukat. S hogy ne keverjék a szezont a fazonnal, a NIO márkanevet megtartják a prémium modelljeiknek, a tucatautóik pedig más márkanéven futnak majd szerte a világban.

A márkák közötti viszony olyan lenne, mint az Audi és a Volkswagen, illetve a Lexus és a Toyota esetében. Az elnök hozzátette, hogy az ő „Volkswagenjük” az alap Teslánál olcsóbb lesz, de annál többet tud nyújtani. Az alsó-közép kategóriás autók piacán két év múlva jelennek meg első modelljeikkel, ehhez menedzselő csapatuk már munkához is látott.

Márciusban William Li még 2024 második felét jelölte meg céldátumként,

az olcsóság pedig nála 28 ezer dollárnál, azaz 12,4 millió forintnál kezdődik.

Más kérdés, hogy ilyen árazással a globális (legalább) ötödik hely elérése enyhén szólva illuzórikusnak látszik. Vállalat közeli források viszont úgy tudják, hogy egy harmadik almárka is készülődik, amelynek neve alatt – várhatóan ALPS, a korábbi Himalaya nevet ugyanis a cég kapásból cáfolta – valóban versenyképes, 6 millió forintos áron kínálják majd a kis(ebb) autókat, de ezt hivatalosan még nem jelentették be. A csapat szervezése itt még folyamatban van.

Li szerint a városi terepjárók, a SUV-k iránti kereslet még mindig markáns és az is marad, de a piac egyre inkább igényli a kicsi, de fürge villanyautókat is. A vállalatvezető elismeréssel szólt a Tesláról, amelytől sokat tanulhattak, de hangsúlyozta: két különböző vállalatról van szó, amíg a Tesla a technológiára koncentrál, náluk a fókuszban az ember, a felhasználó áll, aki köré telepítik az őt kiszolgáló technológiát.

Végezetül Li azt a bölcsességet is elsütötte, hogy a maratont nem az első kilométereken kell megnyerni, hanem az utolsókon, közötte pedig állhatatosan kell dolgozni a sikerért.

Mi most az első kilométereinket futjuk, s csak tíz év múlva állíthatjuk majd biztosan, hogy sikeresek vagyunk

– hangoztatta William Li, a NIO alapító-elnöke.