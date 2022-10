Kereken 400 pennyvel 1950 pennyre csökkentette a Wizz Air célárát a Deutsche Bank, ám továbbra is tartásra ajánlja a részvényt. A légi közlekedési ágazatban javult a helyzet a második fél évben, nőtt a foglaltság és emelkedtek a díjak is, ám jövőre az árképzési környezet ismét borúsra fordulhat, ha az eurózónában recesszió következik be – indokolta minősítését Jaime Rowbotham elemző.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A magyar fapados kedd déli 1386 pennys kurzusához mérten a DB ajánlása csaknem 41 százalékos felértélkelődési potenciálra utal.

A céget követő többi elemző közül a brit Barclays és az amerikai JPMorgan is felülsúlyozásra ajánlotta a Wizz részvényeit szeptember végén 3500, illetve 3900 pennys célárral.

Összeségében a MarketBeat adatai alapján egy elemző eladásra javasolja a papírt, míg hatan tartásra, hárman pedig vételre ajánlják. A részvény konszenzusos minősítése tartás, célára pedig 3471 penny.

A hazai részvényelemzők közül Bukta Gábor a Concorde-tól 2200 pennys célárral felhalmozásra javasolta a Wizz Air papírjait október 7-én, míg Nagy András az Erste Banktól egy nappal korábban azt ajánlotta a befektetőknek, hogy a veszteség limitáló stop-loss megbízást 1360 pennyre helyezzék, a kiszállási pontot pedig 1850 pennyre.