Péntek délelőtt több mint 8 százalékkal zuhant a Twitter-részvények árfolyama az amerikai tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben, miután a Bloomberg tőzsdezárás után közölt értesülése szerint a Biden-kormányzat azt mérlegeli, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsági vizsgálat alá vesse-e Elon Musk egyes ügyleteit.

Fotó: AFP

Ezek közé tartoznának – véli a hírügynökség – a Twitter-akvizíció, illetve a SpaceX Starlink műholdas hálózatának viselt dolgai is – értesült a hírügynökség.

Musk szinte megkerülhetetlenné vált az ukrán honvédelmi harcok szempontjából, hiszen az üzletember SpaceX nevű cége biztosítja Starlink műholdas rendszerén keresztül az orosz agresszió ellen védekező országban az internetet.

Ezért is keltett nagy feltűnést, hogy a Tesla-vezér a napokban a Twitteren jelentette be az orosz–ukrán háború befejezésére vonatkozó javaslatait, miközben azt is közölte, hogy a SpaceX nem képes korlátlan ideig finanszírozni a Starlink internetes szolgáltatásait Ukrajnában. Később azonban visszakozott, mondván, továbbra is vállalja a költségeket.

Zavarban a hatóságok

A Bloomberg szerint mindenesetre a vizsgálat megindításáról folyó tárgyalások még korai szakaszban vannak, mivel a kormányzati tisztviselők még azzal sincsenek tisztában, hogy egyáltalán vannak-e olyan eszközeik, amelyek lehetővé tennék a fellépést.

Az egyik megoldás állítólag az lehet, hogy az Egyesült Államokba irányuló külföldi befektetéseket ellenőrző – a pénzügyminisztérium alá tartozó – bizottság, azaz a CFIUS venné szemügyre Musk vállalkozásait.

A 44 milliárd dolláros Twitter-akvizíció azért kerülhet a CFIUS célkeresztjébe, mert külföldi befektetők is jelen vannak a kivásárlásra összetoborzott konzorciumban – teszi hozzá a Bloomberg. Bekerült a vevői körbe például Alwaleed bin Talal szaúdi herceg és a sanghaji alapítású Binance cég is.

A munkatársak háromnegyedét elküldenék

Mint ismert, Musk májusban közölte, hogy eláll a Twitter megvásárlására irányuló üzlettől, arra hivatkozva, hogy a vállalat alulbecsülte a spamfiókok számát a közösségi médiaplatformon, ami pereskedések sorozatát indította el a két fél között. Október eleje óta viszont – valószínűleg a pereskedés állásától és az ügyvédi tanácsoktól nem teljesen függetlenül – Musk újfent hajlik rá, hogy az eredeti feltételekkel megkösse az üzletet.

Közben a Washington Post arról írt, hogy a dél-afrikai származású milliárdos a Twitter 7500 munkatársának közel 75 százalékát leépítené.

A lap hozzáteszi, hogy olyan dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek szerint az elbocsátásokat attól függetlenül végrehajtják, hogy végül Musk szerzi-e meg a céget.

A közösségi médiavállalat vezetői ugyan azóta megkísérelték megnyugtatni a munkavállalókat, biztosítva őket, hogy nem terveznek csoportos elbocsátásokat, ám a Reuters szerint a dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy valóban készültek ilyen tervek, még Elon Musk ajánlattétele előtt.