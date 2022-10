Nagy átalakulások körvonalazódnak az NYDIG bitcoinkereskedelmi banknál. Október 3-án jelentették be, hogy Robert Gutmann vezérigazgató és Yan Zhao elnök lemondott a tisztségéről. Míg a The Wall Street Journal most értesült, hogy

szeptember 22-én 110 munkatársat, a létszám egyharmadát elbocsátották.

A vállalat karcsúsítását költségcsökkentéssel magyarázták, továbbá azzal, hogy

ígéretesebb vállalkozásokra szűkítik a cég fókuszát.

Fotó: Shutterstock

A lemondott felső vezetők, akik egyébként az NYDIG anyavállalatának alapítói, a Stone Ridge Holdings Groupnál maradtak. A vezérigazgatói posztra Tejas Shah, az intézményi pénzügyek korábbi vezetője, az elnöki székbe Nate Conrad, a kifizetések globális vezetője került. Akár helycsereként is felfogható a váltás, ám

a piac nem kapott részletes indoklást, hogy miért rosált be az NYDIG.

A kriptokereskedelmi bankok a normált pénzintézetekhez hasonlóan betéteket gyűjtenek. Ám ezeket kriptográfia formájában tárolják. A kriptobetétek után jellemzően a hagyományos bankok által kínált kamatlábaknál jóval magasabb kamatot fizetnek.

Az NYDIG közleménye szerint idén rekordbevétel várható, az első fél évben 130 százalékkal nőtt az árbevétel. Ross Stevens, a NYDIG alapítója azt mondta:

a cég mérlege most a erősebb, mint valaha, úgyhogy agresszíven fektethet tőkeéhes piacokba.

Ezért is furcsa a drámai létszámleépítés.

A 2017-ben alapított New York Digital Investment Group (NYDIG) bitcoinkereskedési, letétkezelési, vagyonkezelési és brókerszolgáltatásokat kínál intézményi befektetőknek. Decemberben a vállalat 1 milliárd dollár friss tőkéhez jutott a WestCap kockázatialap-kezelő szervezésében. Ami 7 milliárd dollárra értékelte a céget. Egy évvel korábban a NYDIG részt vett a Massachusetts Mutual Life Insurance 100 millió dolláros bitcoinvásárlásában, a tranzakció részeként a MassMutual életbiztosító 5 millió dolláros kisebbségi részesedést szerzett a társaságban.

Drámai év az idei a kriptovaluták piacát kiszolgáló vállalatok számára.

Nagyarányú leépítésekre kényszerültek a legnagyobb kriptovállalatok, köztük a Genesis Global Trading, a Coinbase Global és a BlockFi. A Celsius Network és a Voyager Digital csődvédelmet kért a hitelezőktől. Cseréket hajtott végre a felső vezetők soraiban a Genesis, a MicroStrategy, a Kraken és az FTX kriptotőzsde is.