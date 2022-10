Az elmúlt napokban ismét emelkednek az amerikai, a főbb európai és velük együtt a magyar kötvények hozamai. A Citi szerint a 200 milliárd eurós német energia-mentőcsomag finanszírozása ráadásul tovább növelheti a kötvénypiaci turbulenciákat, egyértelmű kockázatot jelent, hogyan hat az intézkedés a német hozamokra, és mi lesz, ha a példa ragadós, és több euróövezeti ország is hasonló lépésre készül.

Még csütörtökön is nagy visszhangja volt a németek lépésének, amely a Citi elemzői szerint enyhíthet a recesszión, amivel Németország már biztosan szembe kell hogy nézzen jövőre, és 2 százalékpontot le is farag a jövő évi inflációból, de ezeken túl számos kockázatot is rejt magában. A kérdés az – számolt be róla a CNBC –, hogy az intézkedéscsomag finanszírozása milyen hatással lesz a német államkötvények hozamára és ezen keresztül az Európai Központi Bank kamatpolitikájára,

a legveszélyesebb pedig talán az lenne, ha olyan euróövezeti országok másolnák a németek példáját, ahol az eladósodottság szintje sokkal magasabb.

Christian Schulz, a Citi helyettes vezető európai közgazdásza szerint Németország megengedhet magának bármilyen adósságfinanszírozást, mivel alacsony a GDP-arányos adóssága, és alacsonyabb a külső finanszírozási igénye, de a csomag megnyitja az ajtót a fiskálisan kevésbé óvatos országok előtt, amelyek nagy összegű hitelt akarnak felvenni, és új adósságot bocsátanak ki. Mindez pedig az Egyesült Királyságban a múlt héten tapasztaltakhoz hasonló problémahalmazhoz és kötvénypiaci eladási hullámhoz vezethet.

A Citi előrejelzése szerint a német lépés az EKB szigorúbb politikáját is kikényszerítheti, ami szintén a hozamok emelkedéséhez vezethet az euróövezetben.

Így nem is csoda, hogy a tízéves német kötvények hozama a keddi 1,79 százalékról péntekre 2,1 százalék fölé emelkedett. Ugyanígy fordult a kocka a briteknél is, most 4,2 százalék éves hozamot zsebelhet be, aki lejáratig tartja a tízéves kötvényüket, pár napja ez csak 3,75 százalék volt, ez így viszont drágítja az államadósság finanszírozását, hiszen az új kötvénykibocsátások átlaghozama is a másodpiaci trendeket követi.

Az amerikai tízéves is felfelé tartott csütörtökön, a 3,82 százalékos szint fölé kúszott, az előző napi munkaerőpiaci adatok nem adtak okot rá, hogy a Federal Reserve lassítson a szigorító lépések ütemén. Pénteken kulcsfontosságú foglalkoztatottsági adatok érkeznek az amerikai tőzsdenyitás előtt. Az amerikai kötvények hozama már így is nagyon megközelítette a múlt havi rekordértéket (3,99 százalék), amely különben 14 éve nem látott magas érték. A hozamok emelkedése most arra utal, hogy a befektetők további kamatemelésre rendezkedtek be, hiába mutatkozik az inflációs nyomás enyhülése.

A ma megjelenő, szeptemberi munkaerőpiaci adatok előtt amúgy is a kivárás szokta jellemezni a piacot, de ez most kiegészült azzal a felismeréssel, hogy valószínűleg tévedtek azok a befektetők, akik szerint a Fed biztos megváltoztatja hozzáállását (ahogy a múltban már néhányszor megtette) a szeptemberben látott jelentős részvénypiaci csökkenést következtében. Holott nem is egy tanácstag nemegyszer egyértelművé tette, hogy az infláció leküzdése mellett minden más másod-, sőt harmadrendű. Így újabb hozamemelkedést és dollár erősödést láthatunk

– érveltek a Raiffeisen Bank elemzői.

A globális kötvénypiaci folyamatoklól a magyar hitelpapírok arázása sem rugaszkodhatott el, a csütörtöki államkötvény-aukción is az előzőnél magasabb hozamért cserébe jegyezték le a befektetők az öt-, tíz- és tizenöt éves futamidejű állampapírokat. Az ötéves kötvény átlaghozama 10,49 százalék volt, míg

a tízévesé 9,82 százalék, ez 2011 decemberében volt hasonló magasságban.

Sokatmondó, hogy két hónapja még csak 7,5 százalék éves hozam mellett kereskedtek a tízéves magyar papírokkal. A „Hogyan tovább kisbefektetők?” című elemzésében Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő portfóliókezelője arról írt, hogy ma 10-11 százalékos hozamot nyújt egy ötéves kötvény, ami egy éve még csak 3 százalékot, ez pedig azt jelenti, hogy árfolyama ugyanezen idő alatt 25 százalékot esett.