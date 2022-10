Meghozta az eredményét a Tesla sanghaji óriásgyárának kapacitásbővítése, ennek és a járvány miatti korlátozások feloldásának köszönhetően szeptemberben rekord mennyiségű Model 3-ast és Model Y-t adtak át megrendelőiknek.

Fotó: Yin Dongxun /Xinhua via AFP

Augusztushoz képest nyolc százalékkal több, 83 135 darab villanyautót értékesítettek a Kínai Autógyártók Szövetségének (CPCA) összesítése szerint. A korábbi, 78 906 darabos csúcsot idén júniusban állították fel.

Rá is fért a gyorsítás a Teslára,

ugyanis be kellett pótolnia a júliusi kiesését, amikor is a kapacitásnöveléshez szükséges fejlesztések miatt a termelés több soron is szünetelt.

A 2019 decembere óta működő sanghaji Gigafactory legutóbbi átalakításának köszönhetően heti 17 ezerről 22 ezerre nőtt a járműgyártó-kapacitás. Amit egyébként eddig a Tesla ilyen-olyan okok miatt – csip- és egyéb alkatrészek hiánya, Covid-korlátozások, aszály, energiaellátási problémák stb. – még nem tudott százszázalékosan kihasználni – jegyzi meg a Reuters.

A társaság az év végéig 93 százalékon szeretné stabilizálni a kihasználtságot, míg elemzők rámutattak arra, hogy ez a Teslánál nem szokványos dolog, és a vállalatvezetés részéről sem kaptak erre magyarázatot. A CPCA összesítése szerint egyébként a kínai elektromosautó-piacot továbbra is a BYD vezeti, a Berkshire Hathaway révén amerikai tulajdonosi körrel is rendelkező társaság 200 973 autót adott át szeptemberben, ez 15 százalékkal több az előző havinál.

A CPCA szerint a magasabb olajárak és a kormányzati támogatások továbbra is arra ösztönzik a fogyasztókat, hogy egyre többen válasszák az elektromos járműveket.

A globális értékesítési statisztikáit múlt héten tette közzé a Tesla, amely a harmadik negyedévet 343 840 darabos értékesítéssel zárt. Ez ugyan rekord a világ legértékesebb autógyártója életében, ugyanakkor 15 ezer darabbal elmaradt a vérmes elemzői várakozásoktól.