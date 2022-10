Frissítette a Masterplastra vonatkozó vállalatértékelési modelljét pénteken kiadott elemzésében az MKB Bank, amely a korábbinál is magasabbra várja az építő- és egészségipari anyagokat gyártó cég részvényárfolyamát.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A bankház eddig is meglehetősen optimistán látta a vállalat részvénypiaci kilátásait, és egészen a közelmúltig 6291 forintos célárat tartott érvényben. Az új árfolyamvárakozásuk pedig már 7395 forint, ami kiemelkedő, 84 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.

Az ajánlásuk ennek megfelelően továbbra is a vétel.

A sárszentmihályi társaság szeptember végén frissítette stratégiáját, amelyben a következő évekre vonatkozóan még dinamikusabb növekedéssel, és újabb, mintegy 50 millió euró értékű beruházásokkal számol, köztük az ásványgyapot hőszigetelő anyagok gyártásának elindítását is tervezi. Utóbbi finanszírozásához októberben egy 9 milliárd forintot meghaladó nyilvános részvénykibocsátást is levezényelt a cégcsoport.

Az MKB új értékbecslése már ezekre is reflektál, és az eddiginél is dinamikusabb bevétel- valamint árrésnövekedést vár a társaságtól 2022–26 között.

A gyártócég növekedését a tervezett új kőzet- és üveggyapot termelő üzem létrehozása mellett az üvegszövetgyártó kapacitások bővítése, a két új hungarocell (EPS) gyártó egység, valamint a várhatóan 2023 elején, Szabadkán induló XPS-gyártás is támogathatja. További potenciált ad a Masterplastnak a moduláris építészet szegmens beindítása, valamint az egészségipari alapanyagok és termékek előállításának felpörgetése is. Az MKB szerint a vállalatnak egyértelműen kedvez az energiaválság nyomán a szigetelőanyagok iránt élénkülő kereslet is.

A bankház mindezek miatt úgy látja, idén 225 millió eurós bevételt szállíthat a magyar vállalat, 18 százalékkal felülmúlva a tavalyi csúcsforgalmat. Ez a lendület a következő években is fennmaradhat, jövőre 276 millió eurós, 2026-ban pedig az idei bő kétszeresét jelentő, 484 millió eurós bevétel várható.

Az üzemi eredmény ezzel párhuzamosan ugyancsak meredeken emelkedhet, a 2022-re várt 22,7 milliós EBIT négy éven belül közel triplájára hízhat. 2022–2026 között fokozatosan javuló, stabilan tíz százalék feletti üzemi haszonkulccsal dolgozhat a Masterplast.

A társaság részvényei pénteken 15.30-ig 2,2 százalékkal erősödtek, ezzel újra a tavaly év végi szinteken jegyzik a papírt.