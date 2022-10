Mozgalmas hónapnak bizonyult a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) életében a szeptember: három új társaság érkezett középvállalati piacára, az Xtendre. A BUX viszont csaknem 10 százalékkal esett.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Szinte kivétel nélkül visszaesés jellemezte a világ tőkepiacait a múlt hónapban, ami továbbra is az elszabaduló energiaárakra, a sűrűsödő recessziós félelmekre és az egyre romló inflációs kilátásokra vezethető vissza. Szeptember második felében kiemelt figyelmet kapott a Fed kétnapos monetáris ülésén bejelentett alapkamatsáv-emelés. Az ülést a Fed prognózisa követte a következő időszakra vonatkozóan, amelynek hatására számottevő eladási hullám kezdődött a világ tőzsdéin.

A BUX szintén negatív tendenciát mutatott szeptemberben: a 37 838 pontos záróérték 9,6 százalékos visszaesésnek számít az előző hónaphoz képest. Az index szeptember 2-án érte el a legmagasabb értékét, 41 941 pontot.

Ebben a hónapban is az OTP Bank tette ki a részvénypiac forgalmának jelentős részét – az értékpapírral 112,7 milliárd forint értékben zajlott a kereskedés, ez az összpiaci forgalom 55,9 százaléka. A bankot második és harmadik helyen a Richter és a Mol követte. Míg a blue chipek részvényárfolyama jellemzően csökkent a hónap folyamán, a mid-capek és az Xtend-kibocsátók között több társaság is pozitív mérleggel fejezte be a hónapot: a másodlagos kibocsátást (SPO) meghirdető Masterplast árfolyama 2,6 százalékkal emelkedett, a középvállalati piacon pedig az OXO Technologies 14,7 százalékkal, a Polyduct 14,6 százalékkal, a ViVeTech pedig 24,2 százalékkal magasabb szinten zárt, mint az előző hónapban.

A BÉT Xtend piacának kibocsátói köre emellett bővült is szeptemberben: az ingatlanpiacon aktív Biggeorge Property, a gyógyszeriparban érdekelt Naturland Holding és a befektetésekkel, illetve stratégiai menedzsmenttel foglalkozó Navigator Investments is bemutatkozott a BÉT parkettjén.

A befektetési szolgáltatók közül a Wood & Company zárt az első helyen, 108,3 milliárd forint értékű forgalmat lebonyolítva. A második-harmadik helyet a Concorde és az Erste Bank szerezte meg 105,6 és 72,6 milliárd forintos forgalommal.

Az árupiaci forgalom ezúttal is átlépte az 1 milliárd forintos határt, a szekció 1722 millió forintos forgalommal zárt. Ennek nagy részét, 91,8 százalékát a nagy olajtartalmú napraforgómag, 8,2 százalékát a fenntartható takarmánykukorica tette ki.