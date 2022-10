A technológiai óriásokra szegeződik a befektetők szeme jövő héten, kedd és csütörtök között jelentési dömpinggel készülnek a szektor vállalatai. A Goolge és a Facebook anyacégei, az Alphabet és a Meta Platforms mellett a Microsoft, az Apple, az Amazon és az Intel is ekkor ad számot a legutóbbi három havi teljesítményéről számos kisebb technológiai cég mellett, eredményszámaik pedig a tőzsdéken is újabb nagy hullámokat kavarhatnak.

Már csak azért is, mert az S&P 500 index piaci értékének bő negyedét adó cégek fedik fel lapjaikat néhány nap leforgása alatt.

Az ágazatot idén számos negatív tényező is sújtja, az erős dollár, a lanyhuló fogyasztói kiadások, az emelkedő kamatszintek, a makacsul magas infláció és a recessziós félelmek különösen érzékenyen érintik ezeket a cégeket, ez pedig a részvénypiaci megítélésüket is jelentősen rombolja.

Az Alphabet, az Amazon és a Microsoft piaci értéke idén már közel harmadával zsugorodott, a Mark Zuckerberg vezette Meta pedig mintegy 60 százalékos zuhanáson van túl. Az Apple-részvényesek ehhez képest még viszonylag szerencsésnek mondhatják magukat közel 20 százalékos árfolyamveszteséggel. Ilyen előzmények mellett nem meglepő, hogy a befektetők tűkön ülve várják, hogy a szektor túl van-e már a legrosszabbon, illetve, hogy mikor fordulhat a széljárás. A MarketWatch összeállítása szerint ők öt kulcskérdésre is választ kaphatnak majd a jövő heti gyorsjelentési hullám során.

Az első ilyen, hogy a kedvezőtlen gazdasági folyamatok mellett mennyire kelendőek a felhőalapú szolgáltatások, a növekvő költségekkel küszködő vállalatok körében. A három legnagyobb piaci szereplő, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet az év derekán éves alapon még egyaránt erős növekedésről, az első negyedévhez képest viszont némi lassulásról számoltak be ezen a téren. A Wall Street várakozása alapján a harmadik negyedévben tovább lassulhatott a felhőalapú bevételek bővülése, a piac pedig valószínűleg nem fogadná jól, ha a trió bármelyike is alulmúlná a visszafogott várakozásokat.

Ugyancsak kiemelt érdeklődés övezheti az online reklámbevételek várható alakulására vonatkozó céges előrejelzéseket, ami leginkább a Meta és az Alphabet esetén lehet vízválasztó.

Közhely, hogy a recesszió során a termékek népszerűsítésére fordított kiadásokat is visszavágják a cégek, miközben a hirdetési piacon is egyre élesebb a verseny, a Google és a Facebook anyacégeinek a TikTokkal, a reklámokkal tarkított előfizetési csomagokat bevezetni készülő Netflix-szel is fel kel vennie a versenyt, miközben új kihívóként az Uber és a Lyft is feltűnt a piacon.

A Microsoft az Intel és az Apple beszámolója közelebb vihet majd annak megválaszolásához, hogy mikor pattanhat fel a most már hosszabb ideje zsugorodó személyi számítógéppiac. A harmadik negyedévben 15 százalékkal esett vissza a világszerte leszállított PC-k száma, a szegmens gyenge teljesítménye miatt pedig több csipgyártó is profitfigyelmeztetést adott ki.

Az Amazon vagy a Shopify beszámolóiból impulzusokat kaphatnak a befektetők arról is, hogy milyen ünnepi vásárlási szezon várhat a kereskedőkre.

Az Adobe előrejelezése szerint mindössze 2,5 százalékkal fog bővülni az interneten keresztül bonyolított ünnepi kiadások az Egyesült Államokban, ami minden idők legcsekélyebb mértékű növekedése lenne.

Az Amazontól a szeptemberben zárult három hónapban 9, az utolsó három hónapban pedig 8 százalékos növekedést várnak a piac. Ez azonban optimista lehet annak tükrében, hogy az elemzők szerint a vállalat legutóbbi kétnapos értékesítési kampánya lényegében kudarcot vallott.

Végül érdemes lesz figyelni, hogy – a felhőalapú szolgáltatásokhoz hasonlóan – mennyire vágják vissza informatikai kiadásaikat. Múlt héten az IBM vezérigazgatója, Arvind Krishna utalt arra, hogy főként Nyugat-Európában egyre óvatosabbak a vállalati ügyfelek. A jövő héten a Microsoft és az SAP adhat további útmutatást a kilátásokról.