Új célár és ajánlás érkezhet az Opus-részvényekre, a céget elemző Equilor Befektetési Zrt. felülvizsgálat alá vette mindkettőt. Török Lajos vezető elemző a múlt pénteken publikált fél éves jelentéssel kapcsolatban pozitívumként emelte ki, hogy a csoport működési eredménye még akkor is nőtt volna, ha az újonnan megszerzett energetikai vállalatokat (Tigáz és Titász) még nem integrálták volna be a holdingba.

Ami viszont negatívum, hogy az adózott eredmény visszaesett a megnövekedett adóköltségek és a pénzügyi tevékenység vesztesége miatt. Mint azt pénteken a holding közölte, árbevétele 84 százalékkal 205 milliárd forintra nőtt idén az első fél évben, az EBIT 2,7-ről 7,8 milliárd forintra emelkedett.

Az adózás utáni nyereség viszont 11,4 milliárd forintról 1,6 milliárdra apadt, ezen a soron 86 százalékos volt a visszaesés.

Az Opus Globalhoz tartozó szegmensek közül továbbra is az ipar és az energetika teljesít a legjobban, az iparvállalatok például két számjegyű forgalomnövekedésről számoltak be, a költségek viszont csak 8 százalékkal emelkedtek, így javult az operatív marzs. Az energiaszegmens számait viszont lerontotta a Tigáz 3 milliárd forintos vesztesége a drasztikusan emelkedő gázárak miatt. Javítottak a turisztikai cégek, a háromszorozódó árbevétel mellé kétszeresére emelkedő kiadások párosultak, de még így is veszteséggel zárta az év első 6 hónapját a szegmens, többek közt az euró alapú hiteleken keletkezett 2,2 milliárd forint veszteség, az euró-forint árfolyamváltozás miatt.

Az elemző azzal indokolta a célár felülvizsgálatát, hogy a második fél év még nagyobb kihívást jelent majd a cégnek, mivel a megugró energiaárak miatt a turisztikai szektor cégeiben borítékolható a költségek emelkedése, a csökkenő állami beruházások pedig kihívást jelenthetnek a legfontosabb, ipari szegmensben. Csütörtökön az Opus-papírok 130 forint alatt forogtak, a részvények árfolyama ezzel idén 37 százalékkal csökkent.