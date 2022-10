Hosszú idő után nyereséges időszakot zárhatott ismét a Wizz Air a szeptemberrel záruló nyári negyedévben. Rövidtávon túl nagy örömre azonban aligha lehet ok, mivel továbbra is rendkívül nehéz környezetben kell manővereznie a vállalatnak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon/Világgazdaság

Az Ukrajnában zajló háború, az ellátási lánc zavarai, a brutálisan erős dollár, a magas olajárak és a több évtizedes csúcson lévő európai infláció súlyosan megviseli a koronavírus válság miatt megtépázott európai légitársaságokat. A Wizz Air ráadásul különösen kitett az említett faktoroknak, hiszen a versenytársakhoz képest elhanyagolható méretű olaj- és devizafedezeti ügyletek miatt a pénzügyi eredmények még nagyobb nyomás alatt vannak ebben a környezetben.

A részvény idén a korábbi csúcsponthoz képest közel 75 százalékot értékelődött le, melynek köszönhetően az előretekintő értékelési mutatói soha nem látott mélypontot ütöttek az elmúlt hetekben. Úgy gondoljuk azonban, hogy nincs olyan újonnan azonosított kockázat, amely miatt a Wizz Air részvényeknek a tőkepiaci debütáláskor látott árazás közeli szintekre kellett volna esniük.

Véleményünk szerint a háttérben technikai és taktikai okok állhatnak, s nem csak a fundamentális kép romlása miatt zuhant ekkorát a papír. Egyrészt a részvények vergődése miatt a Wizz több indextagságát is elveszítette az elmúlt hónapokban. Másrészt az elmúlt hetekben a brit nyugdíjpénztári alapok is eladóként jelenhettek meg, akik a kötvényhozamok drasztikus emelkedése miatt „a fürdővízzel a gyereket is kiönthették”. Harmadrészt a Wizz a shortosok eszközévé vált idén, mivel az elszálló tőkeáttétel miatt arra spekulálnak, hogy új tőkét kell hamarosan a vállalatba pumpálni. Bár mi is jelentős középtávú kockázatnak tekintjük ez utóbbit, azonban az ezzel kapcsolatos spekulációkat több alkalommal is cáfolta a menedzsment.

A jelenlegi környezet a piaci konszolidációt felgyorsíthatja a téli hónapokban, ez pedig gyümölcsöző lehetőséget teremthet a Wizz számára, hogy újra régi szép fényében tündököljön. A hozam-kockázat szintet vonzónak találjuk a jelenlegi árfolyam mellett, így érdemes óvatosan stratégiai pozíciót kiépíteni a papírban.