Összesen 3 milliárd svájci frank értékű kötvény-visszavásárlási programmal igyekszik hűteni a héten felkorbácsolódott kedélyeket a Credit Suisse (CS). A lépéssel egyrészt demonstrálni szeretné pénzügyi erejét, másrészt kihasználja az alacsony piaci árakat.

Fotó: Getty Images

A bankcsoport bejelentette, hogy euróban és fontban kibocsátott adósságleveleiből egymilliárd, amerikai dollárban kibocsátott kötvényeiből pedig 2 milliárd frank értékben vásárol vissza. Az elmúlt időszakban sokasodtak a kérdőjelek a második legnagyobb svájci pénzintézet körül, a részvények árfolyama megfeleződött az idén. A most bejelentett kötvény-visszavásárlási program meglehetősen hasonlít a 2016-ban hasonló célokból végrehajtott Deutsche Bank-visszavásárlásra. Annak 5,4 milliárd dollár volt az értéke.

Elemzői vélemények szerint a CS mostani döntése azt a célt is szolgálja, hogy lenyomja az utóbbi időben vészesen megemelkedett CDS-felárát, mielőtt a szükségessé vált tőkeemelés miatt újra megcsapolja a piacokat.

Az adósságvásárlási ajánlat értéke – 3 milliárd frank – arra utal, hogy likviditásának nagyobb részét kockázatosabb időkre tartalékolja. A CS kötvényei jókora diszkonttal forognak a piacon, így a pénzintézet viszonylag olcsón tudja visszavásárolni őket. Csütörtökön az S&P hitelminősítő ügynökség megerősítette a pénzintézet hosszú távú adósságára adott BBB minősítést, bár a kilátásokat továbbra is negatívon tartotta.

Figyelmeztető jel az is, hogy a svájci központi bank a héten közölte, fokozott figyelemmel kíséri a CS tőkehelyzetének alakulását.

A bank október 27-én hozza nyilvánosságra harmadik negyedéves eredményeit, ekkor ismertetik a szerkezetátalakítási programot is, amely várhatóan nagymértékű eszközeladásokat is tartalmaz majd. Ezek közé tartozhat az egyik legpatinásabb zürichi szálloda, a Savoy Hotel értékesítése is.