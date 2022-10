A csütörtöki tőzsdezárás után publikálta negyedéves beszámolóját az Apple, amelyben az elemzői várakozások felett alakuló árbevételről és forgalomról számolt be, azonban a zárás utáni kereskedésben mégis lejtmenetbe kapcsoltak a részvényeik. Utóbbi magyarázata nem más, mint hogy a core üzletág, azaz az iPhone-szegmens és a kapcsolódó szolgáltatások kevesebb bevételt hoztak a világ legértékesebb vállalatának, mint amit a Wall Street elemzői reméltek.

Fotó: Lukas Gojda

Az értékesítés árbevétele a július-szeptember hónapokban (éves összehasonlításban) 8 százalékkal 90 milliárd dollár fölé nőtt, több mint egymilliárd dollárral felülmúlva a várakozásokat. Az egy részvényre jutó nettó nyereség 1,29 dollár lett, verve az 1,27 dolláros konszenzust, az összesített profit pedig 20,7 milliárd dollár.

Ami a lényeg: az iPhone telefon értékesítések bevételei közel 10 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, vagyis 42,63 milliárd dollárhoz juttatták a vállalatot, de ennél többre, 43,2 milliárd dollárra számítottak a céget követő elemzők, s ez az alulteljesítés végül 4 százalékos mínuszt eredményezett az úgynevezett after hours kereskedésben.

A Mac termékeket (laptopok és asztali gépek) viszont nagyon vitték a vásárlók, az Apple ezekből 11,5 milliárd dollárnyit adott el, negyedével többet, mint egy éve. A várakozásokat is több mint 2 milliárd dollárral sikerült felülmúlni. Ez különben bombameglepetés annak fényében, hogy az alkatrész-beszállítók, a chipgyártók és a konkurens PC-cégek adatai a negyedév során arra utaltak, hogy a világjárvány idején látott két kiugróan jó év után jelentősen lassult a laptop- és asztali számítógépek eladása. Ezek szerint mindenhol másutt igen, de az Applenél nem.

A tablet eladások 13 százalékkal emelkedtek, itt azonban még csak most vehet lendületet a forgalmazás, mivel új modellek érkeztek októberben. Ahogy korábban, rengeteget hoztak a szolgáltatások is (Apple Music, App Store, Apple TV+) is, ezúttal 19,2 milliárd dollárt.

A bruttó profitmarzs a negyedév során összességében 42 százalék fölött maradt. A decemberben záruló periódusra most sem adtak ki hivatalos prognózist, pedig hagyományosan ezek a legerősebb hónapok az értékesítésben.

Tim Cook vezérigazgató a CNBC-nek azt mondta, hogy a 8 százalékos bevétel-növekedés helyett simán meglehetett volna a kétszámjegyű bővülés, de a túlságosan erős dollár keresztülhúzta a számításaikat. A most zárult negyedév az Applenál a pénzügyi évzárást is jelentett egyben, így már az is tudható, hogy a 2022-es üzleti év 394 milliárd dolláros árbevétellel zárult.

Fotó: Nemzeti Közlekedési Központ

Cook megerősítette, hogy az Apple valóban kevesebb új munkaerőt vesz fel, vagyis kénytelenek lassítani. Egyébként az iPhone szegmens teljesítménye kissé csalóka, mert az iPhone 14 telefonok csak szeptember végén jelentek meg, azaz csupán 8 napnyi eladások jelentek meg a bevételi adatokban. Cook szerint azonban nincs gond, az okostelefon-eladások hozzák a tervezett számokat, sőt, azt tapasztalják, hogy nő az androidos készülékről Applera váltók száma.

Egyes Wall Street-i elemzők a lassuló gazdaság közepette az Apple részvényre, mint biztonságos menedékére tekintenek, ha másért nem, hát azért, mert épp akkor képes a cég a piaci részesedését növelni, amikor az okostelefon eladások zsugorodnak. Nem szabad azonban eltekinteni a kockázatoktól sem: jelenleg Kína gyártja a világszerte értékesített iPhone-ok több mint 90 százalékát, valamint az iPadek és Macek nagy részét. Az ország szigorú koronavírus korlátozásai miatt gyárakat kellett bezárni a járvány megfékezése érdekében, ami az Apple-nek körülbelül 4 milliárd dollárjába került az iPad és Mac eladások kieső értékesítésében.