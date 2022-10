A szaporodó gazdasági nehézségek ellenére a várakozáson felüli eredményről számolt be szerdán négy nyugat-európai nagybank is, a befektetőket mégsem a jelzettnél nagyobb profitszámok és a bővülő kamatbevételek, hanem a küszöbönálló nehézségek érdekelték.

A páneurópai Stoxx 600 részvénykosár banki alindexe fél százalékkal süllyedt kora délutánig, amivel alulteljesítette a 0,2 százalékkal ereszkedő fő indexet.

A Deutsche Bank részvényei másfél százalékkal estek, pedig a legnagyobb német bank rendkívül kedvező eredményt, közel hatszorosára ugró, 1,1 milliárd eurós profitot jelentett, ezzel pedig már az egymást követő kilencedik negyedévben maradt emelkedő pályán a 38 százalékkal bővülő kötvénykereskedelmi bevételeknek is köszönhetően.

Az európai hitelező ezzel túlszárnyalta amerikai társait is, mi több, a hat tengerentúli befektetési bank az egyre elkerülhetetlenebbnek tűnő recesszió és a hitelfelvevők törlesztési képességének várható romlása miatt az egy évvel korábbinál háromszor nagyobb összeget, 350 millió euró céltartalékot képzett.

Bebiztosította magát a borúsabb időkre a Barclays is, amely ugyancsak a korábbi háromszorosát, 381 millió fontot tett félre hasonló megfontolásból. A brit nagybank egyébként ugyancsak a kötvényeken kaszált nagyot, a szegmens duplájára hízó bevételei az elemzők becslését is meghaladó, 10 százalékos profitbővülést eredményezett. A befektetők azonban itt is a növekvő kockázatokra figyeltek inkább, és 1 százalékkal húzták lejjebb a bankpapír kurzusát.

Hiába ért el a prognózisnál jobb eredmény- és bevételszámokat a Banco Santander, a legnagyobb spanyol bank részvényeit is büntették a kereskedők, kora délutánig 2,5 százalékkal lejjebb ütve a kurzust. A negatív árfolyamreakciót itt is a korábbinál mintegy negyedével magasabb céltartalék, valamint a menedzsment óvatos kommentárja válthatta ki.

Továbbra is kedvezőtlen makrogazdasági környezetre számítunk, de úgy véljük, hogy Európa és Észak-Amerika piacai alkalmazkodnak az évtizedek óta nem tapasztalt inflációhoz

– hangsúlyozta Ana Botin, a Santander elnöke.

Az UniCredit részvényesei a fentieknél kisebb, 0,4 százalékos árfolyamveszteséggel megúszták a szerdai kereskedés első felét, igaz, a második számú olasz hitelintézet a 60 százalékkal megugró negyedéves profit mellé feljavított 2022-es eredménytervet is letett az asztalra.

Ha az utolsó három hónap is az eddigiekhez hasonlóan alakul, a korábban várt 4 milliárd helyett 4,8 milliárd eurós nyereséggel zárulhat az esztendő. A milánói nagybank egyelőre a jövőt tekintve is optimistább társainál, erre utal legalábbis, hogy mindössze 84 millió eurót tett félre a negyedév során a potenciálisan nem teljesítő hitelek fedezésére. Ez még a szakértői közösséget is váratlanul érte, ők ugyanis ennek ötszörösével kalkuláltak.