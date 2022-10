Az amerikai határidős piacok felügyeletéért felelős hatóság szerint a piaci trendeket meglovagoló, számítógépes algoritmusokkal dolgozó úgynevezett makro alapok tovább építik a dollár erősödésére fogadó pozícióikat.

Fotó: Shutterstock

A zöldhasú több mint csaknem 20 százalékkal erősödött az idén az USA legnagyobb kereskedelmi partnereinek devizáiból összeállított, a forgalommal súlyozott kosárral szemben, ennek ellenére a piac szerint bőven van még tere az izmosodásnak. Az amerikai jegybank, a Federal Reserve három egymást követő ülésén is extra-nagy, 0,75 százalékos kamatemelést hajtott végre. A munkaerőpiac azonban továbbra is feszes az Egyesült Államokban és az infláció, főleg a maginfláció is tovább emelkedik.

Ez egy negyedik 0,75 százalékos emelést vetít előre az intézmény következő, november eleji ülésén.

A chicagói határidős tőzsde, a CME által készített eszköz jelenleg ennek 97,2 százalékos valószínűséget ad. A Bank of England és az Európai Központi Bank szintén szigorító üzemmódban van, de devizáik kamatszintje nem éri el a jelenleg 3-3,25 százalékos sávban meghatározott dollárkamat szintjét. A Bank of Japan szokás szerint árral szemben úszik és negatív tartományban tartja irányadó kamatát. A makro alapok így főleg a jennel és az euróval, valamint a kanadai dollárral szemben építenek ki határidős, a dollár erősödésére fogadó pozíciókat.

A dollár árfolyamának változása a főbb kereskedelmi partnerek devizáiból összeállított, forgalommal súlyozott kosárral szemben.

A zöldhasú így - ha valóban folytatódnak a Fed agresszív kamatemelései - az idén minden idők legnagyobb éves erősödését könyvelheti el. A magas kamatszint általában vonzza a külföldi tőkét, a befektetőket csábítja a - például az államkötvényeken kockázatmentesen elérhető - magasabb hozam.

A dollár az elmúlt hónapokban tartalékdeviza jellegéből is profitált, 20 éves csúcsra emelkedett az árfolyama és a harmadik negyedévben 2016 óta a legnagyobb negyedéves drágulást hozta össze.

Elemzők szerint mindez egészen addig folytatódhat, míg a Fed nem lazít a gyeplőn és nem fogja vissza kamatemelési politikáját.

A HFR elemzőcég adatai szerint a makro alapok nagyjából 360 milliárd dollárt mozganak a piacokon, bonyolult számítógépes algoritmusok igyekeznek minden pillanatban kiszúrni, hogy milyen trendeket érdemes - akár nagyon rövid távon - meglovagolni.

A dollár erősödésére való fogadás a három legjobban jövedelmező stratégia közé tartozott szeptember végén

- derül ki a Progressive Capital Partners Tulip Trend nevű alapjának befektetői tájékoztatójából. A 9 milliárd dollárt mozgató londoni Aspect Capital befektetőinek írt levelében szintén további, az euró és a jen gyengülésére fogadó pozíciókat épített ki, a devizapiaci spekulációk révén Diversified nevű alapja az idén eddig 44 százalékos hozamra tett szert - ismerteti a Financial Times.

Az orosz-ukrán háború nyomán bekövetkező magas infláció és gazdasági visszaesés következtében a befektetők elfordultak a feltörekvő piaci és az európai invesztícióktól, és a biztonságosabbnak ítélt, dollárban denominált befektetéseket keresik inkább.