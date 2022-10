A Fitch „stabilról” „negatívra” csökkentette a brit államadósságra vonatkozó hitelminősítés kilátását, napokkal azután, hogy a Standard & Poor’s is hasonló lépést tett a kormány szeptember 23-i költségvetési nyilatkozatát követően. „Az új kormány növekedési tervének részeként bejelentett nagy, és kizárólag hitelekből finanszírozandó költségvetési csomag középtávon a költségvetési hiány tetemes növekedéséhez vezethet” – indokolta a lépést a hitelminősítő. A brit ellenzéki pártokhoz hasonlóan a Fitch is bírálta, hogy a miniköltségvetéshez a szokásokkal ellentétben nem csatolták a brit kormány számára költségvetési és makrogazdasági előrejelzéseket készítő, de független elemzőintézetként működő Office for Budget Responsibility (OBR) elemzését.

Kwasi Kwarteng (középen) a tory konferencián. Fotó: Bloomberg



A hitelminősítő szerint a független költségvetési előrejelzések hiánya, valamint az, hogy a miniköltségvetés nyilvánvaló összeütközésben van a Bank of England (BoE) inflációellenes stratégiájával,

negatívan hatott a pénzügyi piacok bizalmára és a politikai keretrendszer hitelességére, ami a hitelminősítés egyik legfontosabb, régóta fennálló erőssége.

A Fitch azonban fenntartotta Nagy-Britanniára vonatkozó „AA–” hitelminősítését, ami egy fokozattal alacsonyabb az S&P-énél.

A font a szerda éjszaka nyilvánosságra hozott döntés ellenére csütörtök délelőtt tartotta a dollárral szemben az 1,13-os szintet, de elemzők szerint felmerül a kérdés, hogy év végére eléri-e a paritást az amerikai devizával szemben, miután a miniköltségvetés bejelentése után rekordmélységbe, 1,03-os szintre süllyedt. A Reuters felmérése szerint szakértők arra számítanak, hogy egy év múlva a jelenleginél 3,6 százalékkal erősebb lesz.

Liz Truss megrengette a bizalmat. Fotó: Ian Forsyth / Getty Images



Bár Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter a legnagyobb vitát kiváltó intézkedést, a legmagasabb jövedelműek adósávjának csökkentését visszavonta, a baj már megtörtént. A Bloomberg összeállítása szerint

Liz Truss kormányának első hónapja legalább 300 milliárd font értéket tüntetett el a részvény- és kötvénypiacok együttes értékéből, mert megrendült az Egyesült Királyságba vetett bizalom.

(Egy font 483,83 forint.) „A befektetőktől azt a visszajelzést kapjuk, hogy az Egyesült Királyságot befektetésre alkalmatlannak tartják, amíg ilyen kormányzati káosz uralkodik” – kommentálta az eseményeket Joachim Klement, a Liberum Capital Ltd. stratégája. Bár szeptember vége óta a veszteségek egy részét visszadolgozta az FTSE 350 index, amely a legnagyobb piaci kapitalizációjú FTSE 100 és a kisebb értékű FTSE 250 részvényeit foglalja magában, a hírügynökség által összegyűjtött adatok szerint a részvénypiaci kapitalizáció mintegy 77 milliárd fonttal csökkent a szeptember 2-i zárás, az utolsó kereskedési nap óta, amely előtt a kormányzó Konzervatív Párt Trusst választotta vezetőjévé.

A kötvények piaci értéke ezalatt mintegy 200 milliárd fonttal csökkent, bár ebben a britekkel kapcsolatos aggodalmak mellett a globális kötvényeladási hullám is szerepet játszott. A múlt hónapban a 10 éves brit államkötvények hozama a valaha mért legnagyobb mértékben emelkedett, és 2010 óta először lépte át a 4 százalékot. A fontban denominált, befektetési besorolású vállalati kötvények ugyanebben az időszakban 26 milliárd fontot veszítettek értékülből, ami 2014 januárja óta a legalacsonyabb szintre süllyesztette az értékpapírokat követő Bloomberg-index piaci értékét. A font sterlingben denominált bóvlikötvények – amelyek mintegy 90 százalékát brit vállalatok bocsátották ki – piaci értéke 1,8 milliárd fonttal csökkent.