Rekord az új állampapíroknál

– írta a Facebook-oldalára Varga Mihály pénzügyminiszter. A tárcavezető közölte, hogy

két nap alatt 300 milliárd forintért vásároltak állampapírokat itthon.

Korábban a miniszter közölte, hogy az új, 11 százalék feletti kamatozású állampapírok vásárlása miatti túlterhelés következtében csütörtökön átmenetileg leállt a Magyar Államkincstár online felülete, de a leállást megszüntették, a rendszer akadálytalanul működik, az állampapírok folyamatosan vásárolhatók.

Exkluzív interjút adott a Világgazdaságnak Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója, aki szerint átalakulóban van a piac és az adósságkezelés is. Olyan magas hozamú papírokat bocsátott ki az ÁKK, amelyek hozama hosszú távon meghaladja az inflációt, és az egyik már decemberben készpénzben fizet kamatot. Párnacihában vagy látra szóló betétben tartani a pénzt most nagyon drága lett, és ha majd fordul az infláció és a kamatok emelkedése, a papírok még akkor is jó darabig megvédik a megtakarítások értékét.