Végzetes lehet a Kakao számára a szombati tűz, amely a dél-koreai Messengerként is ismert, komplex okostelefonos szolgáltatásokat nyújtó vállalat Szöultól délre fekvő legnagyobb, 32 ezer szervert magában foglaló adatközpontjában ütött ki. Nem is az anyagi kár a jelentős, hanem a következmények: az eset ugyanis rávilágított arra, hogy az ország kommunikációjában kiemelt szerepet betöltő csatorna kiesése milyen bénító hatást és működési zavarokat tud kiváltani.

A KakaoTalkhoz 47 millió aktív felhasználói fiókot regisztráltak csak Dél-Koreában

Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)

A műszaki helyreállítás hétfőre megtörtént, a szolgáltatások néhány kevésbé fontos alkalmazás kivételével ismét elérhetők, de például ha valaki ételt rendelt volna házhoz szállítással vagy taxit hívott volna a hétvégén, annak nem volt egyszerű dolga. A lakosság függése a Kakao szolgáltatásaitól már olyan mértékű, hogy azt mielőbb szabályozni kell, a chatpiacon oligopol helyzetet szükséges kialakítani, hogy hasonló esetben mások át tudják venni a kiesett feladatokat.

A politika nemzetbiztonsági okokat is felhoz a többszereplős piac létrehozása mellett, és hogy a helyzet kivizsgálására hivatott vizsgálat milyen eredményre jut majd, az a Kakao árfolyamán már most lemérhető. Hétfőn

az anyacég szöuli tőzsdén jegyzett részvénye 9 százalékkal értékelődött le,

míg leányvállalatai, a KakaoBank és a KakaoPay árfolyama 8-8 százalékkal zuhant. Ebben azt is közrejátszott, hogy az államelnök, Jun Szogjol is megszólalt az ügyben.

A Kakaót alapvető nemzeti távközlési hálózatként emlegette, amely

monopolhelyzetéből fakadóan erősen torzította a versenyt, ám ennek most vége,

az elnök már utasította a versenyhatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. A mindenesetre rejtély, hogy ennek megállapításához miért kellett egy ilyen tűzeset.

A versenyhatóság mellett a dél-koreai tudományos és technológiai minisztérium is elindította a maga vizsgálatát, míg a hírközlési tárcánál a Kakaónak a felhasználói felé fennálló kártérítési kötelezettségének mértékét, a nekik nyújtandó kompenzáció nagyságát fogják megállapítani – írja a Reuters.

Ez egy jó kérdés, hiszen az alapszolgáltatás a lakosság számára ingyenes – veti föl Csoj Jujun, a Shinhan Financial elemzője, hozzátéve, hogy az is sántít, hogy eddig a Kakao infrastruktúráját magánhálózatként kezelték, és most, amint beütött a baj, hirtelen nemzeti távközlési hálózatként kezdenek róla beszélni. Szerinte a vizsgálatok eredménye borítékolható, a platformmonopólium ellenes szabályozás elkerülhetetlen lesz.

A Kakao Corp. KakaoTalk nevű üzenetküldő alkalmazásához több mint 47 millió fiókot regisztráltak csak Dél-Koreában, míg hatmillióan külföldről használják a szolgáltatást – sorolja az adatokat a Reuters. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

a csecsemők kivételével szinte mindenkinek van hozzáférése az alkalmazáshoz

az 52 milliós ázsiai országban. Elemzők szerint maga a kártérítés – amelynek a mértékét 8,3 millió dollárra saccolják – nem dönti romba a Kakao Corp.-ot, sokkal érzékenyebben érinti viszont a bizalomvesztés, amely az ügyfelek tömeges elpártolásához vezethet, amennyiben kompatibilis alternatív alkalmazások is rendelkezésre állnak. A Kakao az első fél évben 229 millió dolláros üzemi nyereséget ért el, a piaci kapitalizációja 14,7 milliárd dollár.