Profit- és bevételsoron is felülmúlta a piaci várakozásokat a második legnagyobb amerikai nagybank, a Bank of America (BofA) a harmadik negyedévben.

A pénzintézet hétfő kora délután közzétett gyorsjelentésében 7,1 milliárd dolláros nyereségről számolt be, ami ugyan visszaesést jelent az egy évvel korábbi, 7,7 milliárdhoz képest. A közel 10 százalékkal mérséklődő, egy részvényre vetítve 81 centes eredmény azonban így is jobb lett a 77 centes elemzői konszenzusnál.

Az eredményt egy kilencszáz milliós tétel rontotta, amit a nem teljesítő hitelek fedezetére céltartalékként különített el a nagybank a romló gazdasági kilátások közepette.

A forgalom továbbra is emelkedő pályán maradt, a BofA a tavalyinál 8 százalékkal magasabb, 24,5 milliárdos tételről számolt be ezen a soron, mintegy egymilliárd dollárral felülmúlva a Wall Street várakozását. A nettó kamatbevételek közel negyedével, 13,77 milliárd dollárra ugrottak a magasabb kamatkörnyezet kedvező hatásaként.

A vállalat 12 százalékkal növelte hitelállományát az időszak során. Az amerikai piacon továbbra is erős, ám némileg lassuló lakossági ügyfélbővülésről számolt be Brian Moynihan vezérigazgató, a háztartások a magasabb kiadásaik mellett is fenntartották a magas banki betétállományukat.

Az értékpapír-kereskedelmi szegmens bevételei 13 százalékkal 4,1 milliárd dollárra emelkedtek, főként a kötvényüzletág hozott jól a konyhára, ahol 2,6 milliárdos forgalmat ért el a BofA. A részvénykereskedelmi terület bevételei viszont másfél milliárd dollárra csökkentek.

A befektetési banki díjbevételek viszont 46 százalékkal estek vissza, a globális tranzakciók száma a pörgős 2021-es év után a harmadik egymást követő negyedévben zsugorodott a cégfelvásárlások valamint a tőzsdei bevezetések száma.

A várakozásokat felülmúló eredményt kedvezően fogadta a piac, a Bank of America részvényei 3,3 százalékkal drágultak a hétfői piacnyitás előtti elektronikus kereskedésben.