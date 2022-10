A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 340,48 pontos, 0,84 százalékos csökkenéssel, 40 091,49 ponton zárt hétfőn, nagyon alacsony, 4,8 milliárd forintos forgalom mellett.

Fotó: Szabó Gábor / BÉT

A kamatstop kibővítésének hírére eleinte nagyot esett az OTP-részvények értéke, és végül 1,21 százalékos csökkenéssel, 8832 forinton zárták a napot, hárommilliárd forintot meghaladó forgalom mellett. A Mol papírjainak az ára 0,16 százalékkal, 2450 forintra erősödött, a forgalom 836 millió forint volt. A Richter árfolyama 1,74y százalékkal, 7890 forintra esett, 785 milliós forgalom mellett. A Telekom részvényei 0,53 százalékkal drágultak, és 284 forinton zártak, 75 milliós forgalommal.

Budapesthez képest Európában nyereséggel zártak a vezető indexek, annak ellenére, hogy több helyen is meglepően gyenge konjunktúraadatok érkeztek. A kereskedési nap közepén nagyrészt jó volt a hangulat New Yorkban is.