Közzétette negyedéves beszámolóját a McDonald’s, amely szerint a július–szeptemberi időszakban az elemzői várakozások feletti árbevételt sikerült elérni, köszönhetően elsősorban a megugró nyersanyagköltségekre hivatkozással gond nélkül végrehajtott áremeléseknek. Arra azonban vigyáztak, hogy a hamburger és sült krumpli ára jóval olcsóbb maradjon, mint az éttermi étkezés.

Fotó: Shutterstock

A negyedév utolsó hónapja különösen jól sikerült az amerikai piacon, ahol a gyorséttermek látogatottsága több mint hat százalékkal múlta felül a tavaly szeptemberit. A több vendég magasabb költéssel párosult: a McDonald’s éttermekben mért harmadik negyedéves forgalom 9,5 százalékkal emelkedett, míg a Refinitiv konszenzusa csak 5,8 százalékos növekedést várt.

A vezető terméket, a Big Mac szendvicset 5,15 dollárért árulták, szemben az egy évvel korábbi 4,93 dollárral. Áttételes módon a gyorséttermek forgalmát a benzinárak csökkenése is segítette a nyár közepi csúcsdöntések után.

A társaság globális bevételei 5,87 milliárd dollárt tettek ki, a zöldhasú erősödése azonban – ahogy más amerikai központú vállalatokat is sújtva – számukra is szembeszelet jelentett. De még ez az érték is felülmúlta az 5,69 milliárd dolláros várakozásokat. A nettó nyereség 8 százalékkal 1,98 milliárdra csökkent.