Egy, potenciálisan a kormányozhatóságot érintő probléma miatt visszahívja szinte minden legyártott járművét a Rivian. Az elektromosautó-gyártó szerint egy, a felső vezérlőkar és a kormánycsukló közötti rögzítőelem lehetett rosszul összeszerelve.

Fotó: Frideric J. Brown / AFP

A visszahívás mintegy 13 ezer autót érint, melyek tavaly vagy idén épültek, ugyanakkor a társaság szóvivője szerint nem tudnak a hibához köthető balesetről. A tőzsdei debütálását követően rövid ideig 100 milliárd dollárnál is többre értékelt vállalat az utóbbi időszakban számos nehézséggel néz szembe, miközben igyekszik amerikai gyárában felpörgetni a termelését, hogy elérje az idei évre tervezett 25 ezer jármű legyártásáról szóló célját – írja a The Wall Street Journal. Időközben a cég piaci kapitalizációja is földet ért, a pénteki záróérték alapján a tőzsde mintegy 31 milliárd dollárra értékeli a Riviant.

A cég a tervek szerint Közép-Európában a Mercedes-szel építene közös gyárat, melynek lehetséges helyszíneként Magyarország is felmerült, ám egyelőre még nem született döntés.