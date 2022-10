Hiába az egyik legkeresettebb az utóbbi időben felpörgő szerzői jogokhoz kötődő üzletágon belül a Pink Floyd katalógusa, amelyre számos potenciális vásárló is bejelentkezett, a tranzakció mégis kútba eshet a zenekar tagjai között dúló viszály miatt.

A legendás zenekar dalaihoz kapcsolódó jogokért olyan befektetők állnak sorba, mint a Blackstone magántőkealap vagy épp a hagyományos zeneipar felől közelítő Sony Music és Warner Music. A katalógusért a várakozások szerint akár több mint 500 millió dollárt is adhatnak, már ha sikerül az üzletet nyélbe ütni.

Azonban hiába kezdődött már meg a katalógusért folyó licit májusban, az előrehaladást számos tényező akadályozza.

A zenekar tagjai az üzlet adózási vonatkozásaiban sem tudnak dűlőre jutni, különösen, mivel a basszusgitáros Roger Waters az Egyesült Államokban él, míg a banda többi tagja Nagy-Britanniában.

Ráadásul Waters és a gitáros-énekes Dave Gilmour viszonya évtizedekkel ezelőtt megromlott.

Az egyik licitáló szerint ez a rossz viszony gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megállapodást, és egy másik érdeklődő is arról beszélt a Financial Timesnak, hogy ha sikerül is döntésre jutni abban a kérdésben, hogy kinek adják el a katalógust, akkor sem biztos, hogy sikerül véglegesíteni az adásvételt. A zenekar tagjainak ugyanis nem kell különösebb ok a vitára.

Az érdeklődők igyekeztek mediátor segítségét is igénybe venni, de egyelőre úgy tűnik, nem jártak sikerrel. A helyzetet tovább rontja, hogy Waters a héten arról beszélt, az ukránok halállistáján van, valamint azt is említette, hogy szerinte a háború szükségtelen, és a nyugati hatalmak provokálták ki. Ezzel szemben Gilmour és a dobos Nick Mason Ukrajna támogatására új számmal jelentkeztek, amelynek a bevételei is Kijevet segítik. Gilmour csalódottságának adott hangot Waters szavait kommentálva.