Máris megjött az első válasz a személyiszámítógép-piac (PC) lassulására: az Intel több ezer fővel csökkenti majd az ágazatban dolgozók számát – tudta meg a Bloomberg. Hivatalos számokat az elbocsátásokról október második felében közöl a PC-gyártók legnagyobb csipbeszállítójaként számon tartott amerikai társaság, amely egyébként a legutóbbi gyorsjelentése szerint 113 700 embernek ad munkát világszerte.

Fotó: Kobi Wolf / Bloomberg via Getty Images

A leépítés egy belső jelentés szerint akár 20 százalékos is lehet a társaság értékesítési és marketingcsapatánál. Tömeges leépítést legutóbb 2016-ban hajtott végre az Intel, akkor 12 ezer dolgozójától vált meg, ez 11 százalékos létszámcsökkentés volt.

A baljós hírek júliustól kezdtek szállingózni az Intel környékéről,

akkor a folyó üzleti évükre vonatkozó forgalmi becslésüket és profitvárakozásukat egyaránt csökkentették, miután második negyedéves számaik elmaradtak mind a saját, mind az elemzők prognózisától.

Az éves eladásaik 11 milliárd dollárral csökkenhetnek az idén. A csipgyártó a pandémia egyik nagy nyertese volt, akkor a távmunka előretörése és a kijárási korlátozások miatt dinamikusan megnőtt a kereslet a személyi számítógépekre, ám a kegyelmi időszak mára véget ért.

A vállalatok visszarendelték dolgozóikat a irodákba, megszűnt a távoktatás, ami szintén növelte az igényeket, az otthonaikból kiszabadult tömegek pedig a számítógépes játékokról is értelmesebb szórakozásra álltak át vagy tértek vissza. A gépeladások egy darabig még tartották magukat, de aztán lefelé tendáltak.

Nem segítette a forgalmat az égbe szökött infláció sem, amelyhez a csipgyártók áremelései is hozzátették a magukét. Az ukrajnai háború és a kínai Covid-korlátozások tovább fokozták a csipgyártókra nehezedő nyomást. Mindennek eredőjeként a harmadik negyedévben az IDC adatai szerint 15 százalékkal zsugorodott a globális PC-piac.

Az új helyzet új stratégiát követel meg, ezt az Intel vezetése is felismerte.

A cég irányítását tavaly átvevő Pat Gelsinger vezérigazgató a dolgozókhoz írt keddi levelében jelentette be, hogy a cég a külső gyártók által kifejlesztett lapkák készítését is vállalja, s ehhez megteszi a szükséges előkészületeket. Az Intel eddig csak a saját fejlesztésű csipjeit gyártotta, úgyhogy ez fontos lépés lesz a vállalat életében. Ezzel gyakorlatilag a bérgyártás területén világelső Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., azaz a TSMC nyomába próbál szegődni.

Legnagyobb PC-piaci riválisával, a korábban lesajnált, ám új vezetésével dinamikus növekedési pályára állított, és már az Intel nyakára nőtt Advanced Micro Devicesszal (AMD) is meg kell küzdenie a megrendelésekért a cégnek.

Az Intel október 27-én adja közre a harmadik negyedévről szóló gyorsjelentését, ebből kiderülhet, valójában mekkora is a baj, és hogyan próbál a gondokon úrrá lenni a cégvezetés.

A negyedéves forgalom 15 százalékos éves alapú visszaesését jósoló elemzők

azt biztosra veszik, hogy a leépítések mellett más költségcsökkentő lépéseket is tesz majd az óriásvállalat, hogy a befektetők kedvébe járjon, és hogy a korábbi, legendásan magas 60 százalékról 45 százalékra olvadt üzemi haszonkulcsát feljebb tornássza.

Mandeep Singh, a Bloomberg Intelligence elemzője szerint az Intelnek 10-15 százalék körüli mértékben kellene csökkentenie fix költségeit, ez dollárban mérve 20 és 30 milliárd közötti összeget jelent. Úgy véli, a cégnek az osztalékfizetésen is spórolnia kell majd, viszont az önvezető technológiában élenjáró leányvállalata, a Mobileye részvényeinek tőzsdére vitelével extra bevételhez juthat, ami kompenzálná a készpénztermelő kapacitásának gyengülését.

Az Intel egyébként a most megszellőztetett költségcsökkentésekkel kínos helyzetbe navigálta magát, hiszen élénken lobbizott az amerikai csipgyártás ázsiai beszállítóktól való függetlenítését célzó, 52 milliárd dolláros washingtoni támogatási program elfogadásáért, gigantikus csipgyártó központ megépítésének tervét felvillantva Ohio államban.

A bővítés helyett most a szűkítés került előtérbe.

A kínaiak technológiai felzárkóztatása ellen meghozott washingtoni exportkorlátozások ugyancsak rosszul érintették a Kínával nagyban üzletelő Intelt. A befektetők is csak kapkodják a fejüket az Intel körüli fejlemények láttán, nem is csoda, hogy a részvényárfolyam az idén már 50 százalékot meghaladó mértékben zuhant, ebből 20-at szeptemberben „teljesített”. A nadrágszíj meghúzása jellemzően pozitív tőzsdei fogadtatásra talál, ez most 1 százalékot közelítő emelkedésben öltött testet.