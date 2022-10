Az elmúlt csaknem tíz hónapban folyamatosan estek a részvénypiacok, a növekvő inflációt követő gyors kamatemelések miatt. Ugyanakkor idáig időnként, rövid időre fel lehetett hozni pozitívumokat a részvénypiacok mellett. A profitvárakozások sokáig erősek maradtak, a recesszió jelét nem lehetett látni, és a nyár közepén egy ideig azt hihették a piaci szereplők, hogy az infláció tetőzésével a Fednek sikerül egyszerre leszorítania az inflációt és elkerülnie a recessziót.

Mára azonban a kép borúsabb lett, annak ellenére, hogy a vezető indexek már 25-30 százalékos esést tudhatnak a hátuk mögött. Az amerikai infláció csak nagyon lassan csökken, ráadásul a legutóbbi inflációs adat szerint a maginfláció 6,6 százalékra növekedett. Ennek hatására szinte borítékolható, hogy az amerikai jegybank a következő ülésén 75 bázisponttal fog kamatot emelni, de az is, hogy a vártnál hosszabb ideig maradhatnak a magas kamatok. Ez pedig meglehetősen kedvezőtlen a részvénypiacoknak, mivel a kamatemelésekkel együtt a recesszió valószínűsége is emelkedik. A romló bizalmi indikátorok mellett ezt már elkezdte tükrözni az elemzői profitvárakozások csökkenése is.

A fentiek miatt a részvénypiacokkal kapcsolatban egyelőre nehéz érdemi pozitívumot felhozni. Ugyan az idei esésnek köszönhetően az értékeltségek alacsonyabbak lettek, de historikus összehasonlításban még mindig magasak. Különösen igaz ez akkor, ha valóban bekövetkezik, hogy egy alacsony inflációs környezetből egy magasabb inflációs környezetbe kerül át a világgazdaság. Ráadásul fontos ismét megemlíteni azt is, hogy a profitkilátások további érdemi romlása esetén az értékeltségek ismét magasnak fognak tűnni. Mivel az amerikai vállalatok profitmarzsa továbbra is historikusan nagyon magas szinteken van, viszont a gazdaság lassulásával kapcsolatos jelek egyre tornyosulnak, ezért nagy az esélye annak, hogy a következő negyedévekben negatív híreket hallunk a vállalati profitabilitásról.

Ezért a részvénypiacok egyelőre nem kínálnak kedvező hozam-kockázat lehetőséget, a mostani helyzetben továbbra is a rövid kötvények lehetnek azok, amelyek az infláció és a recesszió ellen a legelfogadhatóbb védelmet képesek nyújtani.