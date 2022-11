Lazábbra fogta üzleti évének záró negyedét a Walt Disney, az amerikai szórakoztatóipari óriás „csak” kilenc százalékkal, 20,15 milliárd dollárra tudta növelni bevételét az október 1-jét megelőző három hónapos időszakban. Ez is elég volt azonban ahhoz, hogy a teljes üzleti évét 23 százalékos bővülést követően 82,72 milliárd dolláros bevétellel zárja.

Fotó: Shutterstock

A negyedéves bevételből kipréselt 162 millió dolláros adózott eredmény alig kétmillióval fejeli meg az egy évvel korábbit, viszont legalább nem rontotta a teljes üzleti év 3,19 milliárd dolláros tiszta profitját, ami 58 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A negyedévben a streaminggel kapcsolatos költségek nagyon megszaladtak, s a befektetők már nem az előfizető számok bűvöletében élnek, hanem sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mikor válik nyereségessé végre a kétségtelenül nagyon dinamikusan növekedő üzletág. A részvényárfolyam 6,5 százalékos esése is ezt azt aggodalmat igazolja.

Több szegmensnél, így a témaparkoknál rekorderedményt mutattak fel, és a streamszolgáltatói szegmens növekedésére is büszke lehet, amely egy év alatt 57 millió új előfizetőt vonzott, elérve a 235 milliós számot.

Az utolsó negyedévben 14,6 millióan csatlakoztak hozzájuk, közülük 12,1 millióan a Disney Pluszra fizettek elő. Ez a szolgáltatás június óta Magyarországon is elérhető, a magas bővülési ütemben a bevezető árak alkalmazása is nagyban közrejátszott. Chapek ezzel igazoltnak látja azt a stratégiai döntésüket, ami a Disney Plusz három évvel ezelőtti elindulásához vezetett.

Akkor kevesen hittek abban, hogy a Walt Disney be tudja fogni a streamingpiac koronázatlan királyát, a Netflixet. És nemhogy behozta, hanem le is hagyta, hiszen az élen helycsere történt, a Netflix 223,1 millió előfizetővel zárta a legutóbbi negyedévét, a Disney pedig 235 millióval. A kép azonban csalóka, mert a Disney a külön-külön előfizetésekként kezeli a csomagban árult platformjait, azaz a ESPN Pluszt, a Disney Pluszt és a Hulut.

Fotó: Shutterstock

Magának a Disney Plusznak az egy évvel korábbinál 39 százalékkal több, 164,1 millió előfizetője van világszerte (hárommillióval több mint amennyit a FactSet elemzői vártak), az ESPN+ sportcsatornára 24,3 millióan kíváncsiak, ami éves alapon 42 százalékos bővülést takar, míg a Hulu nyolc százalékkal több, 47,2 millió előfizetőt vonzott az októberi eleji összesítés szerint.

emiatt ez a szegmens még masszívan veszteséges, Chapek szerint 2024-től számíthatnak az előjelváltásra – amennyiben a gazdasági környezetben nem áll be jelentős negatív változás. Amire a világméretű recesszió közeledtével jó esély van. Ezzel szemben a Netflix a legutóbbi negyedévét 1,4 milliárd dolláros adózott nyereséggel zárta.

Az alapításának centenáriumát jövőre ünneplő Walt Disney december 8-ától áll át a reklámok sugárzására az az Egyesült Államokban, követve ezzel a Netflixet. A vállalat streamingszolgáltatásai a hirdetési bevételek remélt megugrásának és költségeinek lefaragásának köszönhetően akár már hamarabb is nyereséget hozhatnak a közös kasszába. Elemzők a reklámbevétel 800 millió dolláros növekedését valószínűsítik a most indult üzleti évben.

ami a járvány lezárultával hamar meg is történt. A témaparkok és a szállodák 7,4 milliárd dolláros bevételt hoztak a legutóbbi negyedévben, s nem csak a látogatók száma nőtt, hanem az egy fősre eső költés is, igaz, ebben az inflációs emelések is közrejátszottak. Az üzletág üzemi eredménye a bázisidőszak 900 millió dollárjáról 1,5 milliárd dollárra ugrott.

A járvány miatt a sanghaji Disney komplexum látogathatóságát korlátozni kellett

Fotó: HECTOR RETAMAL

Lehetett volna több is, ha a sanghaji Disney szórakoztató komplexum zavartalanul fogadhatta volna a látogatókat, de a járvány ottani felerősödése miatt ez meghiúsult.