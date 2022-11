A köztudatban élő befektetési lehetőségek közül, amilyen az ingatlan, az állampapír, a bankbetét vagy az arany, rendkívüli módon felértékelődött a nemesfém szerepe. Maga a befektetési arany 999,9 ezrelék tisztaságú és meghatározott minimumsúllyal rendelkező aranyrúd vagy aranyérme.

Az arany hosszú távon mindig jó befektetésnek bizonyult.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Mi a legjobb befektetés 2022-ben?

A közelgő recesszió és más kockázati mutatók miatt sokan gondolkodnak el új befektetési módokon, vagy tekintik át meglévő portfóliójukat. Az infláció jelenlegi magas szintje mellett már egymillió forint is jelentősen veszít az értékéből egy év alatt, ha nem fektetik be, ezért a rövid és a hosszú távú befektetések is előtérbe kerülhetnek.

Amíg egy ingatlan korábban 8-9 százalékos hozamot is garantált, ma körülbelül csak a felét. Az is tény, hogy a legújabb állampapírok magas kamatot, hozamot biztosítanak, azonban ez is éppen hogy fedezi az infláció volumenét, amely az MNB szerint 2022 egészét nézve 14 százalék felett alakulhat.

Gazdasági válság idején vagy recesszió hírére megugrik a kereslet a befektetési arany iránt.

Mi az aranyvásárlás menete?

Ha valaki nemesfémekbe fektetne, a nemzetközi színtéren több lehetőség áll előtte. Az aranybefektetések jellemzően nemesfémcégeken keresztül érhetők el, ismert ezeken kívül még a Roth-féle fehér arany. A cég segít kiválasztani egy letétkezelőt, aki aranyat vásárol a befektető nevében. Itt fizikailag nem kerül a befektető birtokába az arany, míg ha tömböt, aranyrudat vagy érmét vásárol, már igen. Az érmék kapcsán érdekesség, hogy nem csupán befektetői, hanem gyűjtői célokra is készülnek. Fizikai arany ugyanúgy elérhető online felületen keresztül, kereskedők útján vagy pedig zálogházon keresztül, amilyen idehaza a BÁV.

Lehetőségként adottak lehetnek még az aranybefektetési alapok is, amelyek brókerek útján érhetők el. Ez a befektetési forma költséghatékonyabb lehet, mint az aranyrudak vagy érmék birtoklása.

Ami az értékállóságot illeti, történelmi és közelmúltbeli tapasztalatok alapján az látható, hogy az arany árfolyama válságok idején nem kezd el törvényszerűen emelkedni, stagnálásra és árfolyamesésre is van példa (legutóbb 1982 és 2002 között), ugyanakkor hosszabb távon szinte mindig jó menekülőútnak bizonyult a befektetési célú aranytömbök vagy aranyrudak vásárlása.

A nemesfémtömbök hazai árát a menekülődevizának számító dollár árfolyama is befolyásolja, mivel ehhez a devizához van kötve.

Aki már vett befektetési aranyat, védett a további esetleges devizaárfolyam-változás kedvezőtlen hatásaitól, a dollár köztudottan menekülődeviza.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján az árfolyamok kapcsán figyelmeztet, érdemes megnézni az arany vételi és visszavételi árát is, a kettő sok esetben jelentősen eltérhet egymástól. A vételi-eladási ár különbsége annál nagyobb, minél kisebb súlyú a megvásárolt arany, aranyérme esetén pedig még jelentősebb.

A BÁV Zálog legfrissebb adatai szerint idén szeptember közepéig már a kétmilliárd forinthoz közelített az értékesített BÁV-aranytömbök mennyisége, tavaly pedig a teljes forgalom alig haladta meg az egymilliárd forintot. A befektetési arany vételi és eladási árfolyama függ a nemesfém típusától, a BÁV honlapján dátum szerint visszakereshetők az aktuális árfolyamok. Ami jelen helyzetben biztosan elmondható, hogy a BÁV-nál az arany árfolyamának emelkedésére számítanak, a legtöbb esetben pedig csak a meglévő készletek szabnak határt a forgalomnak, akkorára nőtt a kereslet.